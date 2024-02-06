В Тюмени в центре города снесут дома и гаражи ради КРТ

В опубликованном документе указано, что площадь территории, на которой будет проходить реновация составит 5,5 Га. Под снос попадут десять многоквартирных домов на улицах Елизарова и Холодильная, один из которых не признан аварийным, один объект индивидуального жилищного строительства, более десятка гаражей.