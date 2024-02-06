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Под КРТ в Тюмени попали дома на Елизарова

В Тюмени в центре города снесут дома и гаражи ради КРТ

6 февраля 2024, 03:46
Фото: 1MI

Под КРТ в Тюмени попали дома на Елизарова

В Тюмени снесут многоэтажные дома и гаражи в квадрате улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская из-за реализации программы комплексного развития территорий. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

В опубликованном документе указано, что площадь территории, на которой будет проходить реновация составит 5,5 Га. Под снос попадут десять многоквартирных домов на улицах Елизарова и Холодильная, один из которых не признан аварийным, один объект индивидуального жилищного строительства, более десятка гаражей.

На их месте возведут среднеэтажные и многоэтажные дома, школу, детский сад, спортивные центры, медицинские учреждения. Срок реализации — 5 лет. Работами по строительству займется СЗ «Создатели» — компания одержала победу на аукционе, предложив за земельный участок более 150 миллионов рублей при начальной цене 2,9 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утвержден проект застройки старой Зареки, а именно территории, расположенной рядом с бывшим фанерным заводом. Указано, что к 2035 году там появятся новый жилой комплекс, детский сад и школа.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#КРТ
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