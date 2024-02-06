В Тюмени в центре города снесут дома и гаражи ради КРТ

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
В опубликованном документе указано, что площадь территории, на которой будет проходить реновация составит 5,5 Га. Под снос попадут десять многоквартирных домов на улицах Елизарова и Холодильная, один из которых не признан аварийным, один объект индивидуального жилищного строительства, более десятка гаражей.
На их месте возведут среднеэтажные и многоэтажные дома, школу, детский сад, спортивные центры, медицинские учреждения. Срок реализации — 5 лет. Работами по строительству займется СЗ «Создатели» — компания одержала победу на аукционе, предложив за земельный участок более 150 миллионов рублей при начальной цене 2,9 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утвержден проект застройки старой Зареки, а именно территории, расположенной рядом с бывшим фанерным заводом. Указано, что к 2035 году там появятся новый жилой комплекс, детский сад и школа.