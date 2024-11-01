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Работодатели

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Ноябрь
СУЭНКО вновь стала лучшей компанией Тюмени в сфере социального партнерства
1 ноября, 06:11
Октябрь
Нытики и бездельники? 5 главных проблем тюменских компаний с сотрудниками поколения Z
30 октября, 07:55
Адская шестидневка: тюменцам рекомендовали не утруждаться на работе на текущей неделе
28 октября, 07:27
Август
3 дня выходных! Могут ли тюменцы перейти на четырехдневную рабочую неделю?
15 августа, 09:41
«Росводоканал Тюмень» стал лучшим среди предприятий высокой социальной эффективности
7 августа, 07:56
Июль
Неспособное поколение. Тюменские работодатели недовольны потоком молодых сотрудников
29 июля, 06:10
Большая математическая мастерская ТюмГУ дала старт девяти проектам
24 июля, 05:29
Количество вакансий с «удаленкой» выросло в Тюменской области на 20%
В основном, удаленный формат работы предлагают менеджерам по продажам и операторам call-центра. Но есть и другие интересные вакансии.
23 июля, 04:25
Работодателям в Тюменской области не хватает дворников и поваров
В регионе обострилась конкуренция за дефицитных специалистов. Большая часть вакансий остается без откликов.
19 июля, 06:47
Обещаемые зарплаты IT-специалистов выросли в Тюмени до 67 тысяч
Предлагаемые зарплаты в IT-сфере выросли в среднем на 13% за год. Самые большие зарплаты предлагают руководителям группы разработки и техническим директорам.
18 июля, 04:45
Подростки в Тюмени стали искать работу в два раза чаще
За год желаемая зарплата подростков выросла на 15%. Сейчас они хотят зарабатывать в среднем 32.5 тысячи рублей.
17 июля, 05:07
Работники в Тюменской области стали чаще увольняться по собственному желанию
Во втором квартале 2024 года уволились по собственному желанию 76% тюменцев. Еще 14% уходили из-за сокращения штата.
17 июля, 04:38
Самые высокооплачиваемые вакансии июля назвали в Тюмени
Некоторым специалистам предлагают зарабатывать от 150 тысяч рублей. Им также готовы помочь с жильем и транспортом.
16 июля, 06:00
Хамские комментарии и обесценивание: какие условия работы ждут тюменцев в «ЮТэйр»?
15 июля, 07:08
Предлагаемые зарплаты в Тюмени выросли с начала года на 19%
Средняя предлагаемая зарплата достигла 62.8 тысячи рублей. Самую большую прибавку к зарплате получили работники из сферы безопасности.
9 июля, 04:26
Моментальное трудоустройство: кого срочно возьмут на работу тюменские компании?
За год количество вакансий в некоторых сферах выросло на 10%. За июнь и начало июля предложений о работе стало больше еще на 4,4%.
5 июля, 04:50
В начале лета тюменцы начали активнее искать работу
Количество опубликованных резюме выросло за лето на 28%. В основном, работу ищут представители автобизнеса, рабочий персонал и работники сферы логистики.
4 июля, 08:20
Медики и охранники попали под сокращение в Тюменской области
С начала июня под сокращение попали 23 человека. До конца августа будет уволен еще 31 работник.
4 июля, 03:50
Московские компании переманивают тюменцев на работу
В Тюменской области 19% от общего числа вакансий связаны с работой в других регионах. Наибольшее количество предложений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.
3 июля, 04:01
За год зарплаты дальнобойщиков в Тюменской области выросли до 171.8 тысячи рублей
Спрос на дальнобойщиков в регионе вырос на 300%. Также тюменскому бизнесу нужны водители легковых авто и операторы погрузчика.
1 июля, 08:32

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