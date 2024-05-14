Две девочки на электросамокате попали под колеса иномарки в Тюмени

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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ДТП произошло возле дома №14 на улице Станислава Карнацевича. В ГИБДД Тюменской области сообщили, что две 13-летние девочки, которые ехали на одном арендованном электросамокате, влетели в «Киа».
Предварительно установлено, что 48-летняя водитель выезжала с дворовой территории и остановилась, чтобы пропустить автомобиль, движущийся по главной дороге. В этот момент в ее машину въехал электросамокат.
Девочка, которая управляла самокатом, получила травму головы. По словам школьниц, они увидели машину, но не успели затормозить. Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В ДТП погибли два человека, еще один человек получил тяжелые травмы.