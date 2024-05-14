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В Тюмени сбили двух девочек на электросамокате

Две девочки на электросамокате попали под колеса иномарки в Тюмени

14 мая 2024, 03:30
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени сбили двух девочек на электросамокате

Подростки ехали на одном самокате вдвоем. Они не успели затормозить перед автомобилем.

ДТП произошло возле дома №14 на улице Станислава Карнацевича. В ГИБДД Тюменской области сообщили, что две 13-летние девочки, которые ехали на одном арендованном электросамокате, влетели в «Киа».

Предварительно установлено, что 48-летняя водитель выезжала с дворовой территории и остановилась, чтобы пропустить автомобиль, движущийся по главной дороге. В этот момент в ее машину въехал электросамокат.

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Девочка, которая управляла самокатом, получила травму головы. По словам школьниц, они увидели машину, но не успели затормозить. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В ДТП погибли два человека, еще один человек получил тяжелые травмы.

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