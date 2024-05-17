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В Тюмени на реке Тура возведут дамбу

На Туре в Тюмени возведут новую дамбу

17 мая 2024, 08:07
Фото: 1MI

В Тюмени на реке Тура возведут дамбу

Дамба будет возведена возле межвузовского кампуса. Также власти планируют укрепить берега озера Круглое.

Губернатор Александр Моор провел заседание регионального штаба. На нем обсуждалась реализация проекта межвузовского кампуса, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов рассказал, что сейчас, на первом этапе строительства, проводится отсыпка земельного участка общей площадью 36 гектаров. На это требуются 1.1 миллиона кубометров грунта. Работы планируется завершить до декабря 2024 года.

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Второй этап предусматривает возведение дамбы со стороны реки Тура, третий — укрепление берегов озера Круглое. Эти работы планируется завершить летом 2025 года.

Подготовка площадки под строительство межвузовского кампуса началась в феврале. В общей сложности на него потратят более 32 миллиардов рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени хотят построить разводной мост. Его планируют возвести на участке между Профсоюзной и Челюскинцев.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Касается каждого#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дамбы#Кампус#Межвузовский кампус
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