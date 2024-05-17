На Туре в Тюмени возведут новую дамбу

Начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов рассказал, что сейчас, на первом этапе строительства, проводится отсыпка земельного участка общей площадью 36 гектаров. На это требуются 1.1 миллиона кубометров грунта. Работы планируется завершить до декабря 2024 года.