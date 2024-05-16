«Ночь музеев-2024»: куда сходить в Тюмени 18 мая?

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Главной темой грядущего события станет лозунг — «Всей семьей в музей: созидаем, сохраняем, исследуем».
«Наш город» собрал перечень мероприятий, которые пройдут в Тюмени 18 мая.
Творческая встреча «Живая нить» (6+)
Гости встречи смогут посмотреть на работу мастера по ткачества за профессиональным станком. Также, он расскажет желающим об истории ковроделия в Тюменской области и об особенностях техники ткачества знаменитого тюменского ковра.
Время: 16.00-22.00.
Мастер-класс «Сила традиции» (6+)
На мероприятии гости смогут научиться изготавливать сувенирные открытки в технике ткачества.
Время: 17.00-21.00.
Ярмарка «Словцов-маркет» (0+)
На ярмарке тюменцы смогут оценить работу мастеров народных художественных промыслов. Ремесленники представят свои работы. Можно будет оценить и творения мастеров, которые работают в современном стиле прикладного искусства.
Время: 17.00-21.00.
Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев — 2024» (0+)
Церемония открытия тоже пройдет в музейном комплексе. В рамках нее перед гостями выступит музыкально-хоровая студия «Лира». Главная особенность коллектива — артисты выступают целыми семьями. Они исполнят песни о семье и дружбе.
Время: 18.00-18.30.
Культурно-досуговое мероприятие «Семейные истории» (0+)
В самом музее и его дворе гости смогут посетить интерьерную выставку и различные фотозоны: «Стоп-кадр», «Семейное фотоателье», «Набережная влюбленных». Также, желающие смогут полюбоваться арт-объектом с брендированными открытками «Семья-это…»
Время: 18.00-23.50.
Экскурсия «О чем рассказали цветы» (6+)
Участники экскурсии смогут полюбоваться редкими предметами. На выставке представят ритуальный барабан кэбэро, альбом-гербарий «Цветы Святой Земли» и многое другое. Ведущий расскажет о расшифровке послания, которое заложено в гербарий, а также познакомит посетителей с символическим языком цветов.
Время: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00.
Программа «Игротека» (6+)
Тут дети и родители вместе с могут провести вечер с опытными игротехниками и различными методами совершенствования навыков в игровой форме. Для посещения программы нужно предварительно записаться.
Время: 20.00-23.00.
Закрытие «Ночи музеев — 2024» (0+)
Закрытие акции будет проходить в сопровождении светового шоу от театра «Гелиос», который давно покорил сердца тюменцев.
Время: 23.50.
Спектакль «Веселая семейка, или Куклы Кузиных поют и танцуют» (0+)
Зрители смогут увидеть премьерный показ программы. Главные герои — Ирина и Сергей Кузины, который расскажут о своих куклах семейного театра. Сами персонажи споют и станцуют вместе со своими гостями. Предварительно записаться на мероприятие можно по телефону: 8-13.46.3452-10.
Время: 18.10-19.00.
Мастер-класс «Семейный этикет. Чаепитие» (6+)
Тут участники смогут пройти мастер-класс по правилам сервировки стола для чаепития, а также послушают лекции о традициях этикета. Свежеполученные знания можно будет применить на практике. Вход по предварительной записи по телефону: 8-13.46.3452-10.
Время: 19.30-20.30.
Спектакль «Дочь Луны и сын Солнца» (6+)
Гости смогут насладиться спектаклем Сергея Каданова, который поставлен по сюжету ненецкой сказки. История поведает зрителям о ценности любви и семьи для человека.
Время: 18.00-18.50.
Культурно-досуговое мероприятие «Капсула времени» (6+)
На мероприятии участники смогут послушать историю о создании музея, который празднует 190 лет с открытия в 2024 году. Посетители увидят механизм работы курантов, а также смогут расписать «капсулу времени» акриловыми красками.
Время: 18.00, 19.00, 20.00.
Спектакль «Живые истории» (6+)
Представители театральной студии «Маска рад» при молодежном театре «Ангажемент» покажут зрителям различные сценки по сюжетам произведений русских писателей. Вход по предварительной записи по телефону: 8 (3452) 46-49-63.
Время: 18.20-19.20.
Лекция «Жизнь, любовь» (16+)
Тут историки моды и дизайнеры одежды Анна Глазунова и Корнелия Захарова расскажут о старинной семейной моде.
Время: 19.30-20.30.
Концертная программа «Ноты для души» (6+)
Гостям представят лучшие произведения советских и современных композиторов. Исполнят песни студенты Тюменского колледжа искусств и представителей школы «Лира».
Время: 21.30-22.30.
Презентация «Юный техник» (6+)
Представители детского технопарка «Кванториум» приготовили интересную программу, в рамках которой покажут основные достижения науки и техники, а также предложат всем гостям заняться 3D-моделированием.
Время: 16.00-18.00.
Детская игровая программа от «Центра русской культуры» (6+)
Для детей пройдет множество интересных игр и конкурсов. Также, юные тюменцы смогут поучаствовать в мастер-классах «Браслет-ромашка» и «Ткачество на картоне».
Время: 16.00, 18.00.
18 мая в Тюмени открывается выставка живописи Владимира Паршикова «Форма и содержание». Владимир Паршиков — живописец, график, сценограф, участник петербургского художественного объединения «Безнадежные живописцы». Его работы хранятся в музейных и частных коллекциях России, Германии, США, в том числе в Государственном Русском музее и музее Эрарта.
Выставка организована при поддержке застройщика «Брусники». Работами гениального художника тюменцы смогут полюбоваться бесплатно до конца июня.
Лекция Алексея Машевского, идеолога общества «Безнадежные живописцы»
А 18 мая есть возможность посетить лекцию и экскурсию от идеологов общества «Безнадежные живописцы» — узнать о глубоких смыслах из первых уст. Вход на нее свободный.
Даты: с 18 мая до 30 июня
Время: будние дни с 17.00 до 21.00
Выходные с 11.00 до 19.00
14.00 — лекция «Что рисует художник»
16.00 — экскурсия