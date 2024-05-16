nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

Тюменцам представили афишу мероприятий в «Ночь музеев — 2024»

«Ночь музеев-2024»: куда сходить в Тюмени 18 мая?

16 мая 2024, 03:00
Фото: 1MI

Тюменцам представили афишу мероприятий в «Ночь музеев — 2024»

Тюменская область примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев — 2024». Об этом сообщили в региональном Департаменте культуры.<br/> Различные мероприятия состоятся 18 мая на площадках Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.

Главной темой грядущего события станет лозунг — «Всей семьей в музей: созидаем, сохраняем, исследуем».

«Наш город» собрал перечень мероприятий, которые пройдут в Тюмени 18 мая.

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова (улица Советская, 63)

Творческая встреча «Живая нить» (6+)

Гости встречи смогут посмотреть на работу мастера по ткачества за профессиональным станком. Также, он расскажет желающим об истории ковроделия в Тюменской области и об особенностях техники ткачества знаменитого тюменского ковра.

Время: 16.00-22.00.

Мастер-класс «Сила традиции» (6+)

На мероприятии гости смогут научиться изготавливать сувенирные открытки в технике ткачества.

Время: 17.00-21.00.

Ярмарка «Словцов-маркет» (0+)

На ярмарке тюменцы смогут оценить работу мастеров народных художественных промыслов. Ремесленники представят свои работы. Можно будет оценить и творения мастеров, которые работают в современном стиле прикладного искусства.

Время: 17.00-21.00.

Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев — 2024» (0+)

Церемония открытия тоже пройдет в музейном комплексе. В рамках нее перед гостями выступит музыкально-хоровая студия «Лира». Главная особенность коллектива — артисты выступают целыми семьями. Они исполнят песни о семье и дружбе.

Время: 18.00-18.30.

Культурно-досуговое мероприятие «Семейные истории» (0+)

В самом музее и его дворе гости смогут посетить интерьерную выставку и различные фотозоны: «Стоп-кадр», «Семейное фотоателье», «Набережная влюбленных». Также, желающие смогут полюбоваться арт-объектом с брендированными открытками «Семья-это…»

Время: 18.00-23.50.

Экскурсия «О чем рассказали цветы» (6+)

Участники экскурсии смогут полюбоваться редкими предметами. На выставке представят ритуальный барабан кэбэро, альбом-гербарий «Цветы Святой Земли» и многое другое. Ведущий расскажет о расшифровке послания, которое заложено в гербарий, а также познакомит посетителей с символическим языком цветов.

Время: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00.

Программа «Игротека» (6+)

Тут дети и родители вместе с могут провести вечер с опытными игротехниками и различными методами совершенствования навыков в игровой форме. Для посещения программы нужно предварительно записаться.

Время: 20.00-23.00.

Закрытие «Ночи музеев — 2024» (0+)

Закрытие акции будет проходить в сопровождении светового шоу от театра «Гелиос», который давно покорил сердца тюменцев.

Время: 23.50.

Фото: 1MI

Музей «Дом Машарова» (улица Ленина, 24)

Спектакль «Веселая семейка, или Куклы Кузиных поют и танцуют» (0+)

Зрители смогут увидеть премьерный показ программы. Главные герои — Ирина и Сергей Кузины, который расскажут о своих куклах семейного театра. Сами персонажи споют и станцуют вместе со своими гостями. Предварительно записаться на мероприятие можно по телефону: 8-13.46.3452-10.

Время: 18.10-19.00.

Мастер-класс «Семейный этикет. Чаепитие» (6+)

Тут участники смогут пройти мастер-класс по правилам сервировки стола для чаепития, а также послушают лекции о традициях этикета. Свежеполученные знания можно будет применить на практике. Вход по предварительной записи по телефону: 8-13.46.3452-10.

Время: 19.30-20.30.

Фото: 1MI

Музей «Городская Дума» (улица Ленина, 2)

Спектакль «Дочь Луны и сын Солнца» (6+)

Гости смогут насладиться спектаклем Сергея Каданова, который поставлен по сюжету ненецкой сказки. История поведает зрителям о ценности любви и семьи для человека.

Время: 18.00-18.50.

Культурно-досуговое мероприятие «Капсула времени» (6+)

На мероприятии участники смогут послушать историю о создании музея, который празднует 190 лет с открытия в 2024 году. Посетители увидят механизм работы курантов, а также смогут расписать «капсулу времени» акриловыми красками.

Время: 18.00, 19.00, 20.00.

Фото: 1MI

Музей «Усадьба Колокольниковых» (улица Республики, 18/20)

Спектакль «Живые истории» (6+)

Представители театральной студии «Маска рад» при молодежном театре «Ангажемент» покажут зрителям различные сценки по сюжетам произведений русских писателей. Вход по предварительной записи по телефону: 8 (3452) 46-49-63.

Время: 18.20-19.20.

Лекция «Жизнь, любовь» (16+)

Тут историки моды и дизайнеры одежды Анна Глазунова и Корнелия Захарова расскажут о старинной семейной моде.

Время: 19.30-20.30.

Концертная программа «Ноты для души» (6+)

Гостям представят лучшие произведения советских и современных композиторов. Исполнят песни студенты Тюменского колледжа искусств и представителей школы «Лира».

Время: 21.30-22.30.

Исторический парк «Россия — моя история» (улица Орджоникидзе, 47)

Презентация «Юный техник» (6+)

Представители детского технопарка «Кванториум» приготовили интересную программу, в рамках которой покажут основные достижения науки и техники, а также предложат всем гостям заняться 3D-моделированием.

Время: 16.00-18.00.

Детская игровая программа от «Центра русской культуры» (6+)

Для детей пройдет множество интересных игр и конкурсов. Также, юные тюменцы смогут поучаствовать в мастер-классах «Браслет-ромашка» и «Ткачество на картоне».

Время: 16.00, 18.00.

Центр событий «1А Первомайская»

18 мая в Тюмени открывается выставка живописи Владимира Паршикова «Форма и содержание». Владимир Паршиков — живописец, график, сценограф, участник петербургского художественного объединения «Безнадежные живописцы». Его работы хранятся в музейных и частных коллекциях России, Германии, США, в том числе в Государственном Русском музее и музее Эрарта.

Выставка организована при поддержке застройщика «Брусники». Работами гениального художника тюменцы смогут полюбоваться бесплатно до конца июня.

Лекция Алексея Машевского, идеолога общества «Безнадежные живописцы»

А 18 мая есть возможность посетить лекцию и экскурсию от идеологов общества «Безнадежные живописцы» — узнать о глубоких смыслах из первых уст. Вход на нее свободный.

Даты: с 18 мая до 30 июня

Время: будние дни с 17.00 до 21.00

Выходные с 11.00 до 19.00

14.00 — лекция «Что рисует художник»

16.00 — экскурсия

Читайте также:
В Мюнхене сотрудник музея вывесил свою картину в галерее современного искусстваАндрей Малахов прогулялся по Тюмени и оценил местное искусствоУникальные фигурки птиц пополнили коллекцию тюменского музея
#Нигина Азамова#Общество#Культура#Тюмень#Искусство#Арт-искусство#Музейный комплекс#Музеи#Департамент культуры#Музейная ночь#Ночь музеев#Музей
Подпишитесь
«Миллиарды — соседям»: Тюмень останется без бюджетных денег на ликвидацию наводнения
Вчера, 10:25
Жару не ждите: синоптики рассказали, какая погода будет в июне
Вчера, 05:34
Будет голод? Как повлияют майские морозы и снегопады на урожай в Тюменской области
Вчера, 06:27
«Таких программ больше не будет»: что ждать после отмены льготной ипотеки в Тюмени?
Вчера, 01:00
Мигранты начали переезжать в Тюмень целыми семьями
Вчера, 04:33
«Сам попросился»: уроженец Таджикистана рассказал, как попал на СВО через Тюмень
Вчера, 09:49
"