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Культура

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Октябрь
Музыка и юмор на разный вкус. Афиша концертов ноября. Какие артисты приедут в Тюмень
31 октября, 02:30
Светлана Иванова посетила VII форум работников сферы культуры и искусства
30 октября, 10:38
За деньги — да. Разведенный Шнуров пригласил Инстасамку в «Ленинград». Зачем им это?
28 октября, 14:58
Выезд из России, эмиграция и связи с ВСУ. Что сейчас происходит с Еленой Воробей?
Юмористка Елена Воробей покинула Россию, попутно сообщив, что исполнила свою заветную мечту. Как сейчас живет звезда юмористических шоу и что известно о ее жизни?
24 октября, 16:00
Выезд в столицу. Тюменский театр отправляется на гастроли в Москву
Театральная труппа из Тюмени выступит на сцене Театра Кукол имени Образцова в Москве. Актеры покажут спектакль «Мастер и Маргарита», сообщается на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
23 октября, 12:04
Последний рабочий день. Тюменскую администрацию покидает директор депкульта
Александр Моор сообщил об уходе с поста директора Департамента культуры Елены Майер. Она проработала в должности почти пять лет.
9 октября, 10:34
Председатель и депутаты Думы проверили ход исполнения наказов горожан
8 октября, 11:36
Река Тура стала центральным образом нового арт-объекта «Росводоканал Тюмень»
8 октября, 11:14
Сентябрь
Анастасия Соколова представит Тюмень на «Мисс Россия»
На конкурсе «Мисс Россия — 2024» Тюмень поедставит Анастасия Соколова. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.
17 сентября, 02:49
Молодежный форум «СВЕТ» стартовал в Тюмени
5 сентября, 08:32
В Тюмень прибыл поезд Победы
Поезд Победы прибыл на станцию Тюмень. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
4 сентября, 06:37
На повышение зарплат работникам культуры Тюмени выделят 733 млн
Власти Тюменской области выделят более 733 миллионов рублей на повышение зарплат работникам культуры. Этого требуют указы президента страны.
2 сентября, 09:13
Август
В Тюмень приезжает известный рок-музыкант
Популярный рок-музыкант Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» приезжают в Тюмень 1 ноября. Об этом говорится в официальном анонсе исполнителя.
27 августа, 03:21
Концерт Валерии в Тюмени обошёлся организаторам в 5,7 млн рублей
Концерт Валерии, который состоится на Площади 400-летия Тюмени 16 августа, обошёлся организаторам в 5,7 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте культуры.
14 августа, 03:18
Июль
В Тюмени состоятся концерты SHAMAN
Концерты патриотичного певца Ярослава Дронова, который выступает под псевдонимом SHAMAN состоятся в Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса по бронированию билетов на мероприятия.
30 июля, 01:23
Масштабный фестиваль кубинского танца «ЧАКА ЧАКА» прошел в День рождения Тюмени
29 июля, 07:00
Дмитрий Артюхов оценил темпы восстановления подшефной Волновахи
22 июля, 11:24
Помогут в деле. Тюменский депкульт будет сотрудничать со следствием в деле Осинцева
Тюменский Департамент культуры сообщил, что готов помогать следствию в деле задержанного худрука драматического театра Сергея Осинцева.
19 июля, 13:28
Директора Тюменского драмтеатра арестовали. Что будет с гастролями?
Руководитель Тюменского драматического театра Сергей Осинцев был арестован 18 июля. Он подозревается в мошенничестве на 14 миллионов рублей.
19 июля, 09:16
В Тюмени не будет салюта на День города
Тюменские власти решили обойтись без традиционного фейерверка на набережной Туры на День города. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев.
16 июля, 12:44

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