Выезд из России, эмиграция и связи с ВСУ. Что сейчас происходит с Еленой Воробей?

Юмористка Елена Воробей покинула Россию, попутно сообщив, что исполнила свою заветную мечту. Как сейчас живет звезда юмористических шоу и что известно о ее жизни?