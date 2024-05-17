Самолеты из Тюмени в Минеральные Воды начнут летать два раза в неделю

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Со 2 июня авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы в Минеральные Воды из Тюмени два раза неделю. Самолеты будут летать по средам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Вылеты из Тюмени будут выполняться в 17:05, из Минеральных Вод — в 10:35. Время в пути — 3 часа 50 минут, билеты уже поступили в продажу.
Также авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в Сочи. Теперь самолеты будут летать ежедневно.
Ранее «Наш город» писал, что пассажиры рейса Тюмень — Анталья столкнулись с 10-часовой задержкой рейса. Им не удалось улететь вовремя из-за поломки самолета.