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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Utair запустит рейсы из Тюмени в Минеральные Воды

Самолеты из Тюмени в Минеральные Воды начнут летать два раза в неделю

17 мая 2024, 05:04
Фото: 1MI

Utair запустит рейсы из Тюмени в Минеральные Воды

Количество рейсов будет увеличено с начала июня. Билеты уже поступили в продажу.

Со 2 июня авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы в Минеральные Воды из Тюмени два раза неделю. Самолеты будут летать по средам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Вылеты из Тюмени будут выполняться в 17:05, из Минеральных Вод — в 10:35. Время в пути — 3 часа 50 минут, билеты уже поступили в продажу.

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Также авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в Сочи. Теперь самолеты будут летать ежедневно.

Ранее «Наш город» писал, что пассажиры рейса Тюмень — Анталья столкнулись с 10-часовой задержкой рейса. Им не удалось улететь вовремя из-за поломки самолета.

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