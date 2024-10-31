Рейс из Нового Уренгоя в Тюмень задержали более чем на 5 часов

Более чем на пять часов задержан вылет рейса Новый Уренгой — Тюмень. В областной столице борт должен был приземлиться в 11:50. Однако из-за позднего прибытия самолета в Рощино воздушное судно прибудет только в 17:30.