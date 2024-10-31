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Самолеты

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Октябрь
Продержали 4 часа в самолете и отправили домой. Что случилось с рейсом Тюмень—Пхукет?
Сотни пассажиров, вылетающие на отдых на остров Пхукет, застряли в тюменском аэропорту Рощино. Вылет должен был состояться в 02.30 ночи, однако его перенесли на 18:00.
31 октября, 16:42
Поломался по дороге. Самолет «Ютэйра», собиравшийся в Тюмень, не смог взлететь
Самолет Нягань-Тюмень, следовавший с севера, не смог взлететь с полосы. Лайнеру пришлось вернуться на исходную и проверять, что же с ним не так.
30 октября, 10:53
Тюменцам отказали в посадке в самолет из-за «технической неисправности»
В неприятную ситуацию попала сегодня семья из Тюмени. Горожане должны были вылететь в Москву рейсом авиакомпании «Аэрофлот». Однако им отказали в посадке сославшись на «техническую неисправность».
27 октября, 11:36
Аэропорт Рощино переходит на зимнее расписание. Что поменяется?
В предстоящем сезоне тюмецам будут доступны 39 прямых направлений: 30 на внутренних авиалиниях, 5 — в СНГ и 4 — в страны дальнего зарубежья.
26 октября, 09:07
Вытрезвителя рядом не было: тюменский врач спас женщину на борту самолета
14 октября, 09:06
Самолет из Югры не смог приземлиться в Рощино из-за птицы
Экипажу рейса Советский — Рощино пришлось уйти на второй круг при посадки из-за птицы на взлетно-посадочной полосе.
13 октября, 03:47
Сентябрь
Самолет, летевший в Тюмень, экстренно приземлился в ХМАО из-за поломки двигателя
Экипаж самолета авиакомпании Utair, вылетевшего из ямальского поселка Красноселькуп в Тюмень, был вынужден совершить экстренную посадку на запасном аэродроме в Сургуте.
22 сентября, 05:41
Решили лететь. Рейс Авиакомпании «Ютэйр» до Тюмени опять засветили лазером
Как сообщает телеграм канал «AVIAINCIDENT» засветили лайнер на взлете из Москвы, вылетал он в Тюмень и должен был сесть в Рощино.
6 сентября, 11:08
Рейс из Нового Уренгоя в Тюмень задержали более чем на 5 часов
Более чем на пять часов задержан вылет рейса Новый Уренгой — Тюмень. В областной столице борт должен был приземлиться в 11:50. Однако из-за позднего прибытия самолета в Рощино воздушное судно прибудет только в 17:30.
5 сентября, 07:13
Самолет из Минеральных вод дважды не смог вылететь в Тюмень по техпричинам
Вылет рейса Минеральные Воды — Тюмень авиакомпании Аzimut дважды был отклонен из технической неисправности судна. Инцидент был зарегистрирован 31 августа.
2 сентября, 03:35
Август
Летевший из Ханты-Мансийска в Тюмень самолет обледенел по вине пилотов
Направлявшийся из Ханты-Мансийска в Тюмени самолет Utair обледенел из-за того, что пилоты недожали кнопку обогрева. К такому выводу пришла Росавиация в ходе расследования авиационного инцидента с самолетом ATR-72, произошедшего в марте этого года.
29 августа, 03:34
Тюменцы не могут вылететь из Сочи из-за штормового ветра
Рейс авиакомпании Utair прибудет из Сочи в Рощино с опозданием на 10 часов 40 минут. Такие данные указаны на онлайн-табло тюменского аэропорта.
27 августа, 08:05
Авибилеты из Тюмени в Стамбул к осени подорожают на 80%
С начала этого года стоимость авиабилетов в Тюмени выросла на 17%. Причиной подорожания стали увеличение спроса и рост затрат на обслуживание воздушных судов.
16 августа, 04:53
Осенью из Тюмени запустят прямые рейсы в Дубай
Полетная программа стартует с 4 октября. Выполнять авиарейсы по маршруту Тюмень — Дубай будет авиакомпания Utair.
5 августа, 08:08
Июль
Самолет из Салехарда приземлился в Тюмени вместо Омска
Самолет должен был приземлиться в Омске в 12:50 по местному времени. Однако из-за непредвиденных обстоятельств рейс задерживается до 15:30.
23 июля, 08:58
Суд заставил «Аэрофлот» дешево отвезти тюменцев в Пхукет
Тюменский районный суд обязал «Аэрофлот» отвезти тюменцев на Пхукет из Екатеринбурга по низкой стоимости. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
18 июля, 10:53
«Победа» анонсировала новые полеты из Тюмени в Москву
Вылеты будут выполняться ежедневно. Время в пути — 3 часа 5 минут.
18 июля, 08:35
Вылет самолета из Тюмени в Сочи задерживается на семь часов
По расписанию борт авиакомпании «Смартавиа» должен был вылететь в 06:25. Рейс из Сочи в Тюмень также задерживается на семь часов.
15 июля, 02:36
Число авиаинцидентов выросло в Тюменской области
Авиаинцидент — событие, связанное с эксплуатацией самолета, создающее угрозу его целостности или жизни пассажиров, но не закончившееся происшествием. С начала года произошло 66 таких случаев.
12 июля, 02:46
В аэропорту Тюмени не смог взлететь самолет с неисправным двигателем
Самолет компании «Ютэйр», готовящийся к вылету из Тюмени, не смог взлететь. Вылет пришлось перенести из-за технической неисправности в летательном аппарате.
5 июля, 10:38

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