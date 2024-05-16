Футболистов «Енисея» обвинили в нападении на семью. Один из участников драки- тюменец

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Конфликт произошел между отдыхающими на базе футболистами и туристами вечером 13 мая. По словам семьи, которая расположилась рядом, вели себя футболисты ужасно — очень громко слушали музыку. Когда на игроков «Енисея» пожаловались другие отдыхающие, администрация базы вызвала Росгвардию. Правда, усмирить буйных спортсменов не удалось.
«К нам подошел футболист „Енисея“ Владимир Хозин со словами: „ну че, крысеныши“, начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести», — рассказала очевидица конфликта тг-каналу Baza.
По словам девушки, падчерицы пострадавшего в ходе конфликта мужчины, позже футболисты попытались загладить свою вину и предложили семье круглую сумму денег — 250 тысяч рублей.
Между тем, по словам других гостей базы и самих футболистов, дело обстояло иначе. Очевидцы рассказали, что действительно 13 мая на базе «Зеленка» отдыхали игроки ФК «Енисей». Спортсмены сидели у себя в беседке, у них играла негромкая музыка.
«Вдруг к футболистам приехали сотрудники Росгвардии. Оказалось, что это вызвали те самые гости. Однако росгвардейцы уехали, так как футболисты ничего не нарушали. Спустя некоторое время ситуация опять повторилась, но силовики опять уехали», — сообщили очевидцы конфликта.
По словам администрации ФК «Енисей», спортсменов на конфликт спровоцировали. По словам защитника красноярцев Владимира Хозина, первыми начали драку как раз гости.
«Это был наш выходной. Мы отдыхали семьями, никого не трогали, никого не беспокоили. Но одна из компаний посчитала, что мы им мешаем. Только им и ни кому больше. Мы подошли уточнить, чем мы мешаем и почему нельзя решить этот вопрос без Росгвардии. С их стороны неоднократно были нецензурные выражения в наш адрес. Мы не обращали внимания на их провокации. На видео с территории базы отдыха видно, как на меня бросается мужчина и начинает зверски избивать. Я только пытаюсь прикрыть хоть как-то лицо и голову. В это же время второй ногами тоже бьет меня. Слава (Бардыбахин) пытается разнять нас, но тоже попадается под кулаки», — сообщил Хозин тг-каналу «Инсайды от Карпа».
По словам спортсмена, гости устроили драгу с целью получить деньги. В адрес спортсменов неоднократно звучали угрозы от второй стороны конфликта — футболистов пугали, что если они не согласятся на озвученные финансовые условия, о драке узнают все.
«К огромному сожалению, они просто решили хайпануть на том, что мы спортсмены. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства дела», — сообщил Хозин.
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