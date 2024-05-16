Футболистов «Енисея» обвинили в нападении на семью. Один из участников драки- тюменец

Между тем, по словам других гостей базы и самих футболистов, дело обстояло иначе. Очевидцы рассказали, что действительно 13 мая на базе «Зеленка» отдыхали игроки ФК «Енисей». Спортсмены сидели у себя в беседке, у них играла негромкая музыка.