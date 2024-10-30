Поломался по дороге. Самолет «Ютэйра», собиравшийся в Тюмень, не смог взлететь

Самолет Нягань-Тюмень, следовавший с севера, не смог взлететь с полосы. Лайнеру пришлось вернуться на исходную и проверять, что же с ним не так.