nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Самолет

Выбрать дату
Октябрь
Поломался по дороге. Самолет «Ютэйра», собиравшийся в Тюмень, не смог взлететь
Самолет Нягань-Тюмень, следовавший с севера, не смог взлететь с полосы. Лайнеру пришлось вернуться на исходную и проверять, что же с ним не так.
30 октября, 10:53
Тюменцам отказали в посадке в самолет из-за «технической неисправности»
В неприятную ситуацию попала сегодня семья из Тюмени. Горожане должны были вылететь в Москву рейсом авиакомпании «Аэрофлот». Однако им отказали в посадке сославшись на «техническую неисправность».
27 октября, 11:36
Аэропорт Рощино переходит на зимнее расписание. Что поменяется?
В предстоящем сезоне тюмецам будут доступны 39 прямых направлений: 30 на внутренних авиалиниях, 5 — в СНГ и 4 — в страны дальнего зарубежья.
26 октября, 09:07
Прямые рейсы на Шри-Ланку и в Таиланд запустят из Тюмени
Полеты на остров Пхукет будет выполнять с 31 октября авиакомпания Red wings. Вылеты будут совершаться по четвергам и воскресеньям каждые 10 дней.
25 октября, 06:56
Рейс авиакомпании Utair Тюмень — Новый Уренгой задержан почти на сутки
Вылет рейса Тюмень — Новый Уренгой из аэропорта Рощино задержан почти на сутки. Борт авиакомпании Utair не может вылететь в Новый Уренгой со вчерашнего дня.
24 октября, 04:43
Самолёт из Тюмени вернулся в аэропорт из-за неисправности
Самолёт авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Тюмени в Уфу вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает телеграмм-канал Aviaincident.
23 октября, 03:31
Ждать 6,5 часов: задержали авиарейс из Нового Уренгоя в Тюмень
Рейс из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмень был задержан на шесть с половиной часов. Информация появилась на официальном сайте «Рощино».
21 октября, 11:40
Вытрезвителя рядом не было: тюменский врач спас женщину на борту самолета
14 октября, 09:06
Самолет из Югры не смог приземлиться в Рощино из-за птицы
Экипажу рейса Советский — Рощино пришлось уйти на второй круг при посадки из-за птицы на взлетно-посадочной полосе.
13 октября, 03:47
Из Тюмени в Сургут можно будет улететь бизнес-классом
Долететь до Сургута из тюменского аэропорта «Рощино» можно будет бизнес-классом. Такую услугу запускает авиакомпания Utair.
11 октября, 04:09
Тюменцы смогут напрямую улететь в Египет
Прямые перелеты из Тюмени в Египет появится в осенне-зимнем расписании аэропорта «Рощино». Об этом свидетельствуют данные расписания областной авиагавани.
9 октября, 04:26
Рейс в Тюмень из ЯНАО задерживается на 19 часов
Прибытие рейса в Тюмень из Ноябрьска (ЯНАО) задерживается на 19 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани.
8 октября, 03:30
В Тюмени самолет экстренно вернулся в аэропорт. Что произошло?
7 октября, 05:32
Сентябрь
Самолёт Utair из Москвы в Тюмень заглох на взлете
30 сентября, 02:45
У самолета, вылетевшего из Нового Уренгоя в Тюмень, во время взлета открылась дверь
Инцидент произошел накануне утром, 24 сентября. Экипаж воздушно судна принял решение прервать взлет из-за сработавшей сигнализации открытия двери. Во время происшествия никто не пострадал, пишет тг-канал AVIAINCIDENT.
25 сентября, 03:42
Самолет, летевший в Тюмень, экстренно приземлился в ХМАО из-за поломки двигателя
Экипаж самолета авиакомпании Utair, вылетевшего из ямальского поселка Красноселькуп в Тюмень, был вынужден совершить экстренную посадку на запасном аэродроме в Сургуте.
22 сентября, 05:41
Решили лететь. Рейс Авиакомпании «Ютэйр» до Тюмени опять засветили лазером
Как сообщает телеграм канал «AVIAINCIDENT» засветили лайнер на взлете из Москвы, вылетал он в Тюмень и должен был сесть в Рощино.
6 сентября, 11:08
Рейс из Нового Уренгоя в Тюмень задержали более чем на 5 часов
Более чем на пять часов задержан вылет рейса Новый Уренгой — Тюмень. В областной столице борт должен был приземлиться в 11:50. Однако из-за позднего прибытия самолета в Рощино воздушное судно прибудет только в 17:30.
5 сентября, 07:13
В Тюмени появится прямой рейс в Египет
Прямой авиарейс из Тюмени в Египет планируют ввести в зимнем расписании. Об этом сообщает Anex tour.
4 сентября, 05:54
Авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели
Стоимость авиабилетов из Тюмени в Сочи в сентябре упала в 2-3 раза. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску билетов Aviasales.
3 сентября, 09:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика