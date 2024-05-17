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В Тюмени начали продавать черешню

Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню

17 мая 2024, 04:45
Фото: 1MI

В Тюмени начали продавать черешню

Повсеместные продажи черешни еще не начались. Однако для желающих закупиться ягодой в середине мая все же найдутся варианты.

В Тюмени стартовали продажи черешни. На данный момент ее можно найти на уличных прилавках, но стоит она немало — 600 рублей за килограмм, пишет 72.ru.

Одна из тюменок нашла черешню на уличном прилавке, расположенном на перекрестке Республики и Холодильной. Продавцы сказали ей, что ягоды привезли из Узбекистана.

В магазинах черешню найти тоже можно, но с трудом. Так, например, в «Перекрестке» она будет стоить 500 рублей за 500 граммов с учетом скидки и 800 рублей — без скидки.

Фото: «Перекресток» (Скриншот)

Повсеместные продажи черешни начнутся ближе к середине июня. В прошлом году за килограмм ягод нужно было заплатить в среднем 300-500 рублей.

Также тюменцы могут закупиться клубникой, которую везут из Азербайджана, Киргизии и Турции. Однако стоимость ягод достигает 1.5 тысячи рублей за килограмм.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени импортные фрукты подорожали на 15-20%. Заметнее всего выросли цены на бананы, яблоки и виноград.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Ягоды#Цены#Черешня
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