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Аэропорты

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Июль
Самолет из Салехарда приземлился в Тюмени вместо Омска
Самолет должен был приземлиться в Омске в 12:50 по местному времени. Однако из-за непредвиденных обстоятельств рейс задерживается до 15:30.
23 июля, 08:58
Вахтовик украл дорогой смартфон пассажирки самолета до Тюмени
Женщина забыла гаджет в кармане сиденья и вспомнила о нем только в багажном отделении аэропорта. Она вернулась на борт, но телефона на месте уже не было.
15 июля, 05:55
Международные рейсы из Тобольска не запускаются из-за авиакомпаний
Аэропорт готов принимать международные рейсы. Однако сейчас он может обслуживать только разовые рейсы в интересах развития экономики региона.
8 июля, 02:42
На территории аэропорта Рощино сожгли тысячу цветов из Армении
Растения были заражены опасным вредителем, переносящим вирусные заболевания. Это насекомое способно снизить урожайность фруктовых и овощных культур.
4 июля, 04:25
Июнь
Из-за тумана в аэропорту Рощино массово задерживаются рейсы
Аналогичная ситуация произошла вчера утром. Задерживаются рейсы и на вылет, и на прилет.
21 июня, 02:44
Густой туман не дает самолетам приземлиться в аэропорту Рощино
Задерживается прилет шести рейсов. Воздушные судна уходят на запасной аэродром.
20 июня, 02:27
Май
Самолет из Уфы экстренно сел в Тюмени
Борт авиакомпании «Ямал» следовал в Новый Уренгой. Экипаж самолета сообщил о критической поломке.
22 мая, 04:39
Самолеты из Тюмени в Минеральные Воды начнут летать два раза в неделю
Количество рейсов будет увеличено с начала июня. Билеты уже поступили в продажу.
17 мая, 05:04
Март
Стали известны сроки строительства подземного бомбоубежища в Тюмени
Сооружение на 300 человек будет располагаться в аэропорту Рощино. На данный момент идет поиск подрядчика для разработки проектной документации.
29 марта, 04:50
Авиакомпания Utair запустит прямой рейс из Тюмени в Анталью
Первый вылет состоится в начале июня. Авиарейсы будут выполняться один раз в неделю.
28 марта, 05:35
Прибытие рейса из Сургута в Тюмень задерживается на три часа
С задержкой столкнулись пассажиры рейса авиакомпании Utair. В справочной службе аэропорта Рощино объяснили, из-за чего возникла проблема.
26 марта, 03:05
Прямые авиарейсы свяжут Тюмень и Нижний Новгород
Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings. Первые вылеты состоятся в начале апреля.
20 марта, 08:42
Тюмень в опасности: защищен ли аэропорт Рощино от нападения террористов?
14 марта, 06:54
Февраль
Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Тюмени в Египет
Тюменцам предлагают долететь напрямую до Шарм-эль-Шейха. Полетная программа стартует 1 марта.
16 февраля, 07:48
В тюменском аэропорту Рощино задерживаются рейсы четырех авиакомпаний
Задерживаются рейсы авиакомпаний «Победа», «Red Wings», «Ямал» и «Utair». В пресс-службе воздушной гавани объяснили, с чем связаны задержки.
6 февраля, 02:28
Тюменцы столкнулись с массовыми задержками рейсов «Ютейр»
С задержками столкнулись пассажиры сразу пяти рейсов «Ютейр». Отложены прилеты из Нижневартовска и Уфы, а также вылеты в Казань, Ханты-Мансийск и Уфу.
2 февраля, 02:29
Январь
Самолет из Тюмени не смог приземлиться в Салехарде
Самолет вылетел согласно установленному расписанию. Однако из-за непредвиденных проблем ему пришлось вернуться в аэропорт Рощино.
9 января, 05:46
Декабрь 2023
В тюменском аэропорту у самолета обнаружили вмятину
Вмятина оказалась недопустимых размеров. Самолет пришлось вывести из эксплуатации.
5 декабря 2023, 08:40
Ноябрь 2023
В декабре возобновятся прямые авиарейсы между Тюменью и ЯНАО
Авиасообщение возобновится со 2 декабря. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.
29 ноября 2023, 02:11
В тюменском аэропорту оштрафовали курившую в самолете стюардессу
Девушка решила удовлетворить вредную привычку прямо на борту самолета. Задержавшим ее полицейским пришлось выслушать в свой адрес немало нелестных слов и угроз.
24 ноября 2023, 09:55

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