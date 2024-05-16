Урезали зарплаты: известна причина массового увольнения тюменский врачей

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
«Всем сотрудникам увеличили размер окладной части, но при этом урезали все стимулирующие выплаты. Следствие чего зарплаты резко сменьшилиись: кто-то получил меньше на 20 тысяч рублей, кто-то на 13 тысяч рублей, кто-то на 5 тысяч рублей. При этом объем работы остался прежним», — рассказала Ура.Ру одна из сотрудниц ОБ №15.
Главный врач Областной больницы №15 Дмитрий Костин заявил, что в настоящее время ведется работа по разрешения конфликта с сотрудниками больницы.
«Спорные ситуации, которые возникли, проблемы обсуждены. Сейчас делается все, чтобы эти решения реализовать», — сообщил Костин.
И добавил, что вопрос урезания стимулирующих выплат является частным. За комментарием по данному поводу следует обращаться в департамент здравоохранения Тюменской области. В свою очередь в департаменте отметили, что на данный момент конфликтная ситуация с медиками находится в процессе разрешения.