Урезали зарплаты: известна причина массового увольнения тюменский врачей

И добавил, что вопрос урезания стимулирующих выплат является частным. За комментарием по данному поводу следует обращаться в департамент здравоохранения Тюменской области. В свою очередь в департаменте отметили, что на данный момент конфликтная ситуация с медиками находится в процессе разрешения.