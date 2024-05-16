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Врачам из Нижней Тавды урезали зарплаты на 20 тысяч рублей

Урезали зарплаты: известна причина массового увольнения тюменский врачей

16 мая 2024, 05:21
Фото: 1MI

Врачам из Нижней Тавды урезали зарплаты на 20 тысяч рублей

Медики Областной больницы № 15 села Нижняя Тавда рассказали о причинах массового увольнения сотрудников отделения скорой неотложной помощи. Как выяснилось, такое решение медработники приняли в связи с урезанием заработной платы.
«Всем сотрудникам увеличили размер окладной части, но при этом урезали все стимулирующие выплаты. Следствие чего зарплаты резко сменьшилиись: кто-то получил меньше на 20 тысяч рублей, кто-то на 13 тысяч рублей, кто-то на 5 тысяч рублей. При этом объем работы остался прежним», — рассказала Ура.Ру одна из сотрудниц ОБ №15.

Главный врач Областной больницы №15 Дмитрий Костин заявил, что в настоящее время ведется работа по разрешения конфликта с сотрудниками больницы.

«Спорные ситуации, которые возникли, проблемы обсуждены. Сейчас делается все, чтобы эти решения реализовать», — сообщил Костин.

И добавил, что вопрос урезания стимулирующих выплат является частным. За комментарием по данному поводу следует обращаться в департамент здравоохранения Тюменской области. В свою очередь в департаменте отметили, что на данный момент конфликтная ситуация с медиками находится в процессе разрешения.

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