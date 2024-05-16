nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Вагайском районе экстренно эвакуируют деревню из-за прорыва дамбы

«Затопило за десять минут»: в Вагайском районе экстренно эвакуируют жителей. ВИДЕО

16 мая 2024, 12:34
Фото: 1MI

В Вагайском районе экстренно эвакуируют деревню из-за прорыва дамбы

В селе Большой Карагай Вагайского района прорвало дамбу. Об этом сообщают жители в социальных сетях.

Сейчас, по словам местных, идет эвакуация. Ранее губернатор Александр Моор сообщал, что пожилых, маломобильных людей и детей удалось эвакуировать заранее.

«Дамбу прорвало. Все затопило за десять минут!», — кратко комментируют произошедшее жители села.

Отмечается, что в настоящий момент существует угроза подтопления других населенных пунктов.

Тем временем, не все местные жители соглашаются эвакуироваться и оставлять свои дома. В соцсетях они пишут, что переживают за свое имущество, целиком которое вывезти невозможно. Скот перемещают в безопасные места, используя любые средства, в том числе, тракторы и специальные повозки.

Сотрудники Вагайского района, полиции, МЧС, фельдшеры ФАПов с 9 апреля объясняют жителям сел Большой Карагай и Аксурка, деревень Второсалинская и Супринская необходимость эвакуации.

Видео: МЧС России

Ранее Александр Моор сообщил, что река Иртыш в границах населенного пункта прибавляет по 20 сантиметров на протяжении пяти дней. В селе зафиксирован перелив через защитные сооружения.

Читайте также:
Защитную дамбу в Ишимском районе начали разбиратьУровень воды в Ишиме опустился ниже критической отметкиПаводок-2024: в Тюменской области затоплены 700 домов и почти 3,5 тысячи участков
#Егор Тимофеев#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Река#Вода#Потоп#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Урезали зарплаты: известна причина массового увольнения тюменский врачей
Сегодня, 05:21
Тюменский футболист угодил в скандал с дракой на базе отдыха в Красноярске
Сегодня, 08:36
«Ночь музеев-2024»: куда сходить в Тюмени 18 мая?
Сегодня, 03:00
«Я не пудель в сварочных ботинках»: тюменка судится с главой села из-за оскорблений
Сегодня, 07:36
Вода в Иртыше продолжает интенсивно прибывать. Рост за сутки — 10 см
Сегодня, 04:02
"