«Затопило за десять минут»: в Вагайском районе экстренно эвакуируют жителей. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Сейчас, по словам местных, идет эвакуация. Ранее губернатор Александр Моор сообщал, что пожилых, маломобильных людей и детей удалось эвакуировать заранее.
«Дамбу прорвало. Все затопило за десять минут!», — кратко комментируют произошедшее жители села.
Отмечается, что в настоящий момент существует угроза подтопления других населенных пунктов.
Тем временем, не все местные жители соглашаются эвакуироваться и оставлять свои дома. В соцсетях они пишут, что переживают за свое имущество, целиком которое вывезти невозможно. Скот перемещают в безопасные места, используя любые средства, в том числе, тракторы и специальные повозки.
Сотрудники Вагайского района, полиции, МЧС, фельдшеры ФАПов с 9 апреля объясняют жителям сел Большой Карагай и Аксурка, деревень Второсалинская и Супринская необходимость эвакуации.
Ранее Александр Моор сообщил, что река Иртыш в границах населенного пункта прибавляет по 20 сантиметров на протяжении пяти дней. В селе зафиксирован перелив через защитные сооружения.