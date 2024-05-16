«Затопило за десять минут»: в Вагайском районе экстренно эвакуируют жителей. ВИДЕО

Тем временем, не все местные жители соглашаются эвакуироваться и оставлять свои дома. В соцсетях они пишут, что переживают за свое имущество, целиком которое вывезти невозможно. Скот перемещают в безопасные места, используя любые средства, в том числе, тракторы и специальные повозки.