Автоинспекторы поймали водителя, сбившего пешехода насмерть в Тюмени

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который насмерть сбил пешехода. Авария произошла сегодня утром на улице Демьяна Бедного.
С помощью камер видеонаблюдения инспекторам ДПС удалось установить марку автомобиля и его госномер. «Хенде» обнаружили на обочине трассы под Тюменью, 29-летний водитель был в машине.
Предварительно установлено, что автомобилист был трезв. Ранее он не нарушал ПДД. Мужчину передали в следственные органы.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени велосипедист сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу вместе с мамой.