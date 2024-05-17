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В Тюмени поймали водителя, который насмерть сбил пешехода

Автоинспекторы поймали водителя, сбившего пешехода насмерть в Тюмени

17 мая 2024, 06:46
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени поймали водителя, который насмерть сбил пешехода

Сегодня утром мужчина сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Автомобилиста передали в следственные органы.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который насмерть сбил пешехода. Авария произошла сегодня утром на улице Демьяна Бедного.

С помощью камер видеонаблюдения инспекторам ДПС удалось установить марку автомобиля и его госномер. «Хенде» обнаружили на обочине трассы под Тюменью, 29-летний водитель был в машине.

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Предварительно установлено, что автомобилист был трезв. Ранее он не нарушал ПДД. Мужчину передали в следственные органы.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени велосипедист сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу вместе с мамой.

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