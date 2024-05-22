Слезы, угги и айфоны: тобольская рэперша Инстасамка рассказала о своих проблемах

Ситуация кардинально изменилась после появления в ее жизни Олега Moneyken, который стал не только ее продюсером, но и мужем. С самого детства он мечтал быть музыкантом, но у него это не получилось. Он помог Инстасамке найти свой стиль, а с записью песен он справился куда лучше ее предыдущей команды.