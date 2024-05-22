nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Рэперша Инстасамка рассказала о своих проблемах на шоу «Откровенный макияж»

Слезы, угги и айфоны: тобольская рэперша Инстасамка рассказала о своих проблемах

22 мая 2024, 08:25
Фото: Инстасамка / Телеграм

Рэперша Инстасамка рассказала о своих проблемах на шоу «Откровенный макияж»

Тоболячка стала новой гостьей ютуб-шоу «Откровенный макияж». Его ведущей Наталье Шик она рассказала о своем детстве и становлении певицей.

По словам Инстасамки, изначально она и не планировала быть певицей, а свои старые песни хотела бы забыть.

«Записывала сквозь слезы и истерики, у меня было непринятие своего пения. Песни мне писал какой-то 16-летний парень, который вообще ничего не понимал, потому что у меня не было своего запроса», — делится рэперша.

Ситуация кардинально изменилась после появления в ее жизни Олега Moneyken, который стал не только ее продюсером, но и мужем. С самого детства он мечтал быть музыкантом, но у него это не получилось. Он помог Инстасамке найти свой стиль, а с записью песен он справился куда лучше ее предыдущей команды.

Тюменская модель предстала перед поклонниками в новом шокирующем образе
Узнать подробнее

Рассказала певица и о своем детстве, которое, как она утверждает, было непростым.

«Когда у меня начались запросы в 14 лет — хотела угги, парку с розовым мехом, айфон, я говорила маме, но у нее не было денег. Поэтому я создала паблик с мемами ВКонтакте, продавала там рекламу. На угги и на парку хватило, даже начала маме помогать закрывать ее кредиты. Потом продала паблик за 80 тысяч рублей и купила себе новый айфон», — рассказала Инстасамка.

Также в шоу девушка призналась, что всегда гуляет с охраной. По ее словам, она любит гулять, но в Москве это делать невозможно.

Ранее «Наш город» писал, что у налоговой возникли вопросы к Инстасамке. На неуплате налогов ее поймали уже второй раз.

Читайте также:
«Самая красивая кошка»: в тюменском лесу заметили рысь. ВИДЕОТопить будет долго: губернатор Моор рассказал, каким будет паводок в ТобольскеСамолет из Уфы экстренно сел в Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Шоу-бизнес#Шоу#Знаменитости#Инстасамка#Блогер
Подпишитесь
Топить будет долго: губернатор Моор рассказал, каким будет паводок в Тобольске
Сегодня, 06:01
«Минус» возвращается: на Тюменскую область надвигаются заморозки
Вчера, 07:41
В известном тюменском ресторане нашли опасные мясные закуски
Вчера, 04:10
По тюменской деревне бродит одинокий породистый пес. Его хозяин погиб на СВО
Вчера, 11:21
Устали от поломок: тюменцы массово избавляются от китайских автомобилей
Вчера, 02:36
Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти
Сегодня, 04:05
"