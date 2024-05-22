Слезы, угги и айфоны: тобольская рэперша Инстасамка рассказала о своих проблемах

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
По словам Инстасамки, изначально она и не планировала быть певицей, а свои старые песни хотела бы забыть.
«Записывала сквозь слезы и истерики, у меня было непринятие своего пения. Песни мне писал какой-то 16-летний парень, который вообще ничего не понимал, потому что у меня не было своего запроса», — делится рэперша.
Ситуация кардинально изменилась после появления в ее жизни Олега Moneyken, который стал не только ее продюсером, но и мужем. С самого детства он мечтал быть музыкантом, но у него это не получилось. Он помог Инстасамке найти свой стиль, а с записью песен он справился куда лучше ее предыдущей команды.
Рассказала певица и о своем детстве, которое, как она утверждает, было непростым.
«Когда у меня начались запросы в 14 лет — хотела угги, парку с розовым мехом, айфон, я говорила маме, но у нее не было денег. Поэтому я создала паблик с мемами ВКонтакте, продавала там рекламу. На угги и на парку хватило, даже начала маме помогать закрывать ее кредиты. Потом продала паблик за 80 тысяч рублей и купила себе новый айфон», — рассказала Инстасамка.
Также в шоу девушка призналась, что всегда гуляет с охраной. По ее словам, она любит гулять, но в Москве это делать невозможно.
Ранее «Наш город» писал, что у налоговой возникли вопросы к Инстасамке. На неуплате налогов ее поймали уже второй раз.