Тюменская модель предстала перед поклонниками в новом шокирующем образе

На ее странице появилось видео, в котором она позирует перед зеркалом в салоне красоты. Она в джинсах и рубашке, а длинных волос, к которым привыкли фанаты, нет. Оказалось, что модель сняла наращенные волосы и решила походить со своей натуральной длиной.