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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Бывшая жена Тимати Шишкова показала поклонникам новый образ

Тюменская модель предстала перед поклонниками в новом шокирующем образе

21 мая 2024, 12:12
Фото: Телеграм-канал Алены Шишковой

Бывшая жена Тимати Шишкова показала поклонникам новый образ

Уроженка Тюмени, модель Алена Шишкова поразила своих поклонников новым имиджем. Результатом экспериментов с внешностью она поделилась в запрещенной соцсети.

На ее странице появилось видео, в котором она позирует перед зеркалом в салоне красоты. Она в джинсах и рубашке, а длинных волос, к которым привыкли фанаты, нет. Оказалось, что модель сняла наращенные волосы и решила походить со своей натуральной длиной.

По ее словам, она решила дать волосам отдохнуть от наращенных прядей.

В комментариях поклонники оценили образ селебрити:

«Невероятно красивая Алена, прическа очень подходит»

«Очень хорошо! Естественно и свежо)»

«Алёна, вы большая молодец! Новый образ вам очень идет! Обновление! вы прекрасны!!!!!»

Ранее «Наш город» писал, что в тюменском городе назначили нового мэра.

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