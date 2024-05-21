Тюменская модель предстала перед поклонниками в новом шокирующем образе

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
На ее странице появилось видео, в котором она позирует перед зеркалом в салоне красоты. Она в джинсах и рубашке, а длинных волос, к которым привыкли фанаты, нет. Оказалось, что модель сняла наращенные волосы и решила походить со своей натуральной длиной.
По ее словам, она решила дать волосам отдохнуть от наращенных прядей.
В комментариях поклонники оценили образ селебрити:
«Невероятно красивая Алена, прическа очень подходит»
«Очень хорошо! Естественно и свежо)»
«Алёна, вы большая молодец! Новый образ вам очень идет! Обновление! вы прекрасны!!!!!»
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском городе назначили нового мэра.