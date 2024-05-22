Самолет из Уфы экстренно сел в Тюмени

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Борт авиакомпании «Ямал», следовавший из Уфы в Новый Уренгой, экстренно сел в тюменском аэропорту Рощино. По данным Телеграм-канала «Baza», экипаж сообщил об отказе автопилота.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры добавили, что экипаж доложил об отказе автоматики в 08:15. Посадка прошла успешно, обошлось без пострадавших. По факту произошедшего организована проверка.
Ранее «Наш город» писал, что самолет из Пакистана в Канаду вынужденно развернулся над Тюменью. Экипаж самолета обнаружил техническую проблему.