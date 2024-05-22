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Самолет из Уфы в Новый Уренгой совершил экстренную посадку в Тюмени

Самолет из Уфы экстренно сел в Тюмени

22 мая 2024, 04:39
Фото: 1MI

Самолет из Уфы в Новый Уренгой совершил экстренную посадку в Тюмени

Борт авиакомпании «Ямал» следовал в Новый Уренгой. Экипаж самолета сообщил о критической поломке.

Борт авиакомпании «Ямал», следовавший из Уфы в Новый Уренгой, экстренно сел в тюменском аэропорту Рощино. По данным Телеграм-канала «Baza», экипаж сообщил об отказе автопилота.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры добавили, что экипаж доложил об отказе автоматики в 08:15. Посадка прошла успешно, обошлось без пострадавших. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее «Наш город» писал, что самолет из Пакистана в Канаду вынужденно развернулся над Тюменью. Экипаж самолета обнаружил техническую проблему.

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