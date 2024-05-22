Цены на ремонт китайских автомобилей резко выросли в Тюмени

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:18
В Тюмени выросли цены на ремонт китайских машин. Об этом владелец одного из автосервисов рассказал Ura.ru.
«В Тюмени стало значительно больше автомобилей китайских производителей. Машины подлежат как плановому, так и внеплановому техническому обслуживанию. То есть у автосервисов прибавилось работы в этом направлении. Многие СТО отреагировали на это повышением цен. В среднем, рост, по сравнению с началом 2024 года, составил 10%», — пояснил анонимный собеседник.
По его словам, чаще всего владельцы китайских автомобилей жалуются на проблемы с электроникой. В некоторых СТО, которые ориентируются на ремонт машин из Поднебесной, запись к автоэлектрикам расписана на несколько недель вперед.
В то же время многие тюменцы, не желая постоянно заниматься ремонтом, начали избавляться от китайских машин. Иногда они продают свои автомобили с большими скидками и уступают 200-300 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вырос спрос на старые российские автомобили. Такие машины стоят в среднем от 75 тысяч рублей.