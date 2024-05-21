По тюменской деревне бродит одинокий породистый пес. Его хозяин погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В социальной сети в группе «Помощь бездомным животным» появилась запись о том, что в Перевалово пес породы маламут гуляет по улицам один. Его хозяин погиб на СВО, а животному ищут новый дом.
Как рассказала «Нашему городу» жительница Перевалово Натали, ранее пес жил у соседа военнослужащего.
«Какое-то время собака жила у соседа мужчины, а потом, по его словам, начала сбегать. Видимо, ищет своего хозяина, который больше не вернется. Животное успело получить травму — лапа гноится. Требуется лечение, а еще лучше — постоянный дом», — рассказывает женщина.
По ее словам, кто-то собаку подкармливает и жалеет, а кто-то негативно относится к тому, что животное без хозяина разгуливает по улицам и может в любой момент проявить агрессию.
«Собака очень добрая. Я и несколько других активистов раскидали объявления по группам „ВКонтакте“. Сегодня нам позвонил мужчина, который живет в частном доме, знаком с такой породой и готов забрать пса к себе», — рассказала женщина.
Судя по тому, что собаку никто не забрал ранее, у погибшего на СВО военнослужащего нет родственников, по этой причине животным какое-то время занимался сосед, предполагает тюменка.
Активисты надеются, что уже сегодня собака обретет постоянный дом и новых любящих хозяев.
Ранее «Наш город» писал, что на Тюменскую область надвигаются заморозки.