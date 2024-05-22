В детских лагерях Тюмени планируют увеличить количество мест

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В Тюмени рассматривают возможность увеличения количества мест в детских лагерях. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Телеграм-канале.
«Первая летняя смена начинается 3 июня. Рассматривается возможность увеличить количество мест для отдыха детей в июне. Сейчас завершается подготовительная работа по организации летнего отдыха юных тюменцев, особое внимание уделяется вопросам безопасности. Формируется и особенное витаминизированное меню для детей. Педагоги-наставники прорабатывают досуговые программы», — рассказал Кухарук.
Он добавил, что этим летом в Тюмени будут работать 87 лагерей с дневным пребыванием и 3 лагеря палаточного типа на 1330 мест. 55 лагерей откроют на базе школ, 25 — в организациях сферы спорта, 7 — на базе учреждений культуры. В них за лето отдохнут более 25 тысяч детей.
Ранее «Наш город» писал, что в детских лагерях Тюменской области почти закончились путевки на летние смены. Всего в регионе расположено более 10 лагерей, свободные места остались только в 4 из них.