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Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

В детских лагерях Тюмени хотят увеличить количество мест

В детских лагерях Тюмени планируют увеличить количество мест

22 мая 2024, 03:03
Фото: 1MI

В детских лагерях Тюмени хотят увеличить количество мест

В этом году в Тюмени будут работать 87 лагерей с дневным пребыванием. В них отдохнут более 25 тысяч детей.

В Тюмени рассматривают возможность увеличения количества мест в детских лагерях. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Телеграм-канале.

«Первая летняя смена начинается 3 июня. Рассматривается возможность увеличить количество мест для отдыха детей в июне. Сейчас завершается подготовительная работа по организации летнего отдыха юных тюменцев, особое внимание уделяется вопросам безопасности. Формируется и особенное витаминизированное меню для детей. Педагоги-наставники прорабатывают досуговые программы», — рассказал Кухарук.
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Он добавил, что этим летом в Тюмени будут работать 87 лагерей с дневным пребыванием и 3 лагеря палаточного типа на 1330 мест. 55 лагерей откроют на базе школ, 25 — в организациях сферы спорта, 7 — на базе учреждений культуры. В них за лето отдохнут более 25 тысяч детей.

Ранее «Наш город» писал, что в детских лагерях Тюменской области почти закончились путевки на летние смены. Всего в регионе расположено более 10 лагерей, свободные места остались только в 4 из них.

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