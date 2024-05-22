В детских лагерях Тюмени планируют увеличить количество мест

Он добавил, что этим летом в Тюмени будут работать 87 лагерей с дневным пребыванием и 3 лагеря палаточного типа на 1330 мест. 55 лагерей откроют на базе школ, 25 — в организациях сферы спорта, 7 — на базе учреждений культуры. В них за лето отдохнут более 25 тысяч детей.