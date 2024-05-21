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Самолет из Пакистана в Канаду вынужденно развернулся в небе над Тюменью

Самолет из Пакистана в Канаду вынужденно развернулся над Тюменью

21 мая 2024, 04:32
Фото: 1MI

Самолет из Пакистана в Канаду вынужденно развернулся в небе над Тюменью

Во время полета экипаж самолета обнаружил техническую проблему. Рейс вернулся на запасной аэродром.

Самолет из Пакистана в Канаду вынужденно развернулся в небе над Тюменью. Об этом сообщает Телеграм-канал «Aviaincident».

Инцидент произошел 19 мая. Во время полета экипаж рейса Исламабад — Торонто сообщил наземным службам о проблеме с гидравликой. В связи с этим, самолет ушел на запасной аэродром Карачи в Пакистане.

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Ранее «Наш город» писал, что в начале июня авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит прямые рейсы из Тобольска в Уфу. Вылеты будут выполняться два раза в неделю.

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