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В тюменском ресторане нашли опасные мясные закуски

В известном тюменском ресторане нашли опасные мясные закуски

21 мая 2024, 04:10
Фото: 1MI

В тюменском ресторане нашли опасные мясные закуски

Заведение кормило гостей подозрительной сыровяленой дичью — мясом лося, косули, медведя и оленя. Безопасность этих закусок была под вопросом.

В меню известного тюменского ресторана «CAFE 15/86» были найдены закуски из подозрительного мяса. Это выяснили специалисты регионального управления Россельхознадзора в ходе проверки.

Оказалось, что на сыровяленое мясо медведя, оленя, косули и лося отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы, то есть определить происхождение мяса и его безопасность было невозможно.

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«Сырое мясо диких животных может содержать в себе паразитических червей, которые являются источником трихинеллеза — опасной болезни для человека. Для того, чтобы убить личинки этих опасных червей, необходимо варить мясо 3-4 часа. Соление и копчение мяса и сала не убивает трихинелл, так как в мышечных прослойках может содержаться большое количество личинок этого гельминта. При низких температурах личинки червей также сохраняются в мясе от 2 месяцев до 1 года», — пояснили в Россельхознадзоре.

Ресторану объявлено предостережение. Информация о нарушениях направлена в региональное управление Роспотребнадзора.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени четыре ресторана поймали на приготовлении блюд из опасной баранины. На мясо отсутствовали необходимые документы.

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