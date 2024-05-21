В известном тюменском ресторане нашли опасные мясные закуски

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В меню известного тюменского ресторана «CAFE 15/86» были найдены закуски из подозрительного мяса. Это выяснили специалисты регионального управления Россельхознадзора в ходе проверки.
Оказалось, что на сыровяленое мясо медведя, оленя, косули и лося отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы, то есть определить происхождение мяса и его безопасность было невозможно.
«Сырое мясо диких животных может содержать в себе паразитических червей, которые являются источником трихинеллеза — опасной болезни для человека. Для того, чтобы убить личинки этих опасных червей, необходимо варить мясо 3-4 часа. Соление и копчение мяса и сала не убивает трихинелл, так как в мышечных прослойках может содержаться большое количество личинок этого гельминта. При низких температурах личинки червей также сохраняются в мясе от 2 месяцев до 1 года», — пояснили в Россельхознадзоре.
Ресторану объявлено предостережение. Информация о нарушениях направлена в региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени четыре ресторана поймали на приготовлении блюд из опасной баранины. На мясо отсутствовали необходимые документы.