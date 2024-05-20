Прорвало насыпь: Вагайский район под ударом рекордного паводка

В Дубровинском сельском поселении в зону вероятного подтопления попадают деревни Супринская, Араксул, Луговая, Ренчики, Елань-Яр, Катангуй и Шапошникова. В Супринской уже эвакуированы все жители, сотрудники полиции там круглосуточно несут дежурство.