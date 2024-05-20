Прорвало насыпь: Вагайский район под ударом рекордного паводка

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В Дубровинском сельском поселении в зону вероятного подтопления попадают деревни Супринская, Араксул, Луговая, Ренчики, Елань-Яр, Катангуй и Шапошникова. В Супринской уже эвакуированы все жители, сотрудники полиции там круглосуточно несут дежурство.
В некоторых деревнях организованы лодочные переправы, сообщают в правительстве. Эти территории отрезаны от внешнего мира.
В круглосуточном режиме спасатели вывозят и животных.
Тем временем опасности подверглась еще одна деревня Вагайского района. В деревне Второсалинская прорвало временную насыпь, сообщили в 72.ру.
Вода начала заливать улицы. Пока в администрации района не готовы предоставить детали произошедшего, все сотрудники работают в экстренном режиме, находятся в зонах подтопления.
Ранее «Наш город» писал, что на ДОКе утонул тюменец.