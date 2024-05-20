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В Вагайском районе паводок прорвал насыпь и затопил деревню

Прорвало насыпь: Вагайский район под ударом рекордного паводка

20 мая 2024, 11:48
Фото: 1MI

В Вагайском районе паводок прорвал насыпь и затопил деревню

В Вагайском районе продолжается эвакуация населения и домашних животных. Там топит населенные пункты. Об этом сообщает информцентр Правительства.

В Дубровинском сельском поселении в зону вероятного подтопления попадают деревни Супринская, Араксул, Луговая, Ренчики, Елань-Яр, Катангуй и Шапошникова. В Супринской уже эвакуированы все жители, сотрудники полиции там круглосуточно несут дежурство.

В некоторых деревнях организованы лодочные переправы, сообщают в правительстве. Эти территории отрезаны от внешнего мира.

В круглосуточном режиме спасатели вывозят и животных.

Тем временем опасности подверглась еще одна деревня Вагайского района. В деревне Второсалинская прорвало временную насыпь, сообщили в 72.ру.

Вода начала заливать улицы. Пока в администрации района не готовы предоставить детали произошедшего, все сотрудники работают в экстренном режиме, находятся в зонах подтопления.

Ранее «Наш город» писал, что на ДОКе утонул тюменец.

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