В МЧС озвучили даты пика паводка на Тоболе и Иртыше

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
По его словам, в настоящее время в тюменском регионе остаются затопленными в 43 населенных пунктах 285 жилых и 347 дачных домов, более 3,2 тысячи приусадебных участков, десять низководных мостов, 38 участков автомобильных дорог и четыре социально значимых объекта. Из опасных зон эвакуировано более 6,9 тысячи человек, в том числе более 2 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 210 жителей Тюменской области.
По словам Куренкова, по прогнозам, паводок в регионе продлится до конца мая — к 25 мая уровень воды в Тоболе и Иртыше достигнет максимальных отметок.
«В Тюменской области две реки: одна — Тобол, вторая — Иртыш. На Тоболе у нас расположен один населенный пункт, он называется Иевлево, на реке Иртыш — три населенных пункта: это город Тобольск, село Уват и село Демьянское. Мы прогнозируем, что рост продолжится и к 25 мая достигнет опасных отметок. Соответственно, прогноз был предоставлен до 25 апреля, заранее, в каждый населенный пункт, у каждого своя дата — есть время подготовиться и принять все меры», — отметил Александр Куренков.
Ранее «Наш Город» писал, что в Вагайском районе из сел и деревень эвакуируют местных жителей из-за резкого подъема уровня Иртыша и реки Вагай. В сутки вода прибывает по 15 сантиметров.