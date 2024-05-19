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Пострадавшим от паводка тюменцам выплатили более120 миллионов рублей

В МЧС озвучили даты пика паводка на Тоболе и Иртыше

19 мая 2024, 03:27
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Пострадавшим от паводка тюменцам выплатили более120 миллионов рублей

Жителям Тюменской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 120 миллионов рублей материальной помощи. Всего от тюменцев принято около 29 тысяч заявлений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, в настоящее время в тюменском регионе остаются затопленными в 43 населенных пунктах 285 жилых и 347 дачных домов, более 3,2 тысячи приусадебных участков, десять низководных мостов, 38 участков автомобильных дорог и четыре социально значимых объекта. Из опасных зон эвакуировано более 6,9 тысячи человек, в том числе более 2 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 210 жителей Тюменской области.

По словам Куренкова, по прогнозам, паводок в регионе продлится до конца мая — к 25 мая уровень воды в Тоболе и Иртыше достигнет максимальных отметок.

«В Тюменской области две реки: одна — Тобол, вторая — Иртыш. На Тоболе у нас расположен один населенный пункт, он называется Иевлево, на реке Иртыш — три населенных пункта: это город Тобольск, село Уват и село Демьянское. Мы прогнозируем, что рост продолжится и к 25 мая достигнет опасных отметок. Соответственно, прогноз был предоставлен до 25 апреля, заранее, в каждый населенный пункт, у каждого своя дата — есть время подготовиться и принять все меры», — отметил Александр Куренков.
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