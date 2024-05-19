В МЧС озвучили даты пика паводка на Тоболе и Иртыше

По его словам, в настоящее время в тюменском регионе остаются затопленными в 43 населенных пунктах 285 жилых и 347 дачных домов, более 3,2 тысячи приусадебных участков, десять низководных мостов, 38 участков автомобильных дорог и четыре социально значимых объекта. Из опасных зон эвакуировано более 6,9 тысячи человек, в том числе более 2 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 210 жителей Тюменской области.