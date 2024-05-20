Вода не прощает ошибок: на ДОКе утонул тюменец

В Тюмени утонул 69-летний рыбак

Трагедия произошла в воскресенье, 19 мая, вечером на обводненном карьере в районе поселка ДОК. Сообщение о том, что рыбачивший 69-летний мужчина пропал, поступило в службу экстренного реагирования в седьмом часу вечера.

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