nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В Тюмени утонул 69-летний рыбак

Вода не прощает ошибок: на ДОКе утонул тюменец

20 мая 2024, 07:44
Фото: 1MI

В Тюмени утонул 69-летний рыбак

Трагедия произошла в воскресенье, 19 мая, вечером на обводненном карьере в районе поселка ДОК. Сообщение о том, что рыбачивший 69-летний мужчина пропал, поступило в службу экстренного реагирования в седьмом часу вечера.

По словам заместителя начальника центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексея Аксарина, спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, прибывшие на место вызова, обследовали прибрежную территорию карьера и обнаружили тело рыбака.

«Причиной ЧП стало опрокидывание маломерного судна. Спасательного жилета на рыбаке не было. Если бы погибший был одет в спасательный жилет, трагедии удалось бы избежать», — отметил Алексей Аксарин.

И подчеркнул, что МЧС обращается к гражданам, использующим маломерные суда с убедительной просьбой не пренебрегать индивидуальными средствами спасения — спасательными жилетами, спасательными нагрудниками, не перегружать маломерные суда сверх нормы и соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах.

«Помните, вода не прощает ошибок», — резюмировал замначальника ГИМС.

Ранее «Наш Город» писал, что 24 апреля в селе Бородино Викуловского района утонул 64-летний рыбак. Тело мужчины обнаружили в воде спасатели.

Читайте также:
Тюменца поймали на даче взятки преподавателю ТИУ«Эшелон Победы» приехал в ТюменьЧерез сколько лет тюменцы будут зарабатывать более 100 тысяч рублей?
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#МЧС#Спасатели#Гибель на воде#Утонувшие#Утонувший#Рыбак
Подпишитесь
Рост продолжается: что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 04:03
Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени
18 мая, 04:51
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
17 мая, 04:45
Смерть на соревнованиях: на фестивале «Тюмень сильная» умер спортсмен
Вчера, 07:47
«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублей
Сегодня, 04:08
В МЧС и Минприроды озвучили даты пика паводка на Тоболе и Иртыше
Вчера, 03:27
"