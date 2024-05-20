Вода не прощает ошибок: на ДОКе утонул тюменец

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
По словам заместителя начальника центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексея Аксарина, спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, прибывшие на место вызова, обследовали прибрежную территорию карьера и обнаружили тело рыбака.
«Причиной ЧП стало опрокидывание маломерного судна. Спасательного жилета на рыбаке не было. Если бы погибший был одет в спасательный жилет, трагедии удалось бы избежать», — отметил Алексей Аксарин.
И подчеркнул, что МЧС обращается к гражданам, использующим маломерные суда с убедительной просьбой не пренебрегать индивидуальными средствами спасения — спасательными жилетами, спасательными нагрудниками, не перегружать маломерные суда сверх нормы и соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах.
«Помните, вода не прощает ошибок», — резюмировал замначальника ГИМС.
Ранее «Наш Город» писал, что 24 апреля в селе Бородино Викуловского района утонул 64-летний рыбак. Тело мужчины обнаружили в воде спасатели.