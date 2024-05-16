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В Вагайском районе завершается эвакуация из-за паводка

«Это только начало»: тюменское село отрезало водой от внешнего мира

16 мая 2024, 16:44
Фото: 1MI

В Вагайском районе завершается эвакуация из-за паводка

Спасатели завершают эвакуацию жителей села Большой Карагай в Вагайском районе. Об этом сообщает информцентр Правительства. Жителей на лодках доставляют на большую землю, а потом на автобусах в ПВР или к родственникам.

Глава управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Тюменской области Вячеслав Митряков заявил, что оставшихся граждан собрали, чтобы разъяснить им, что это только начало паводка, а вода продолжит прибывать и топить дома.

«Здесь дежурят специалисты, работают на защитных сооружениях, сегодня задействованы в эвакуации, помощи жителям», — рассказал он.

На месте работают 73 спасателя, а сотрудники полиции следят за порядком и охраняют дома эвакуированных.

Ранее «Наш город» писал, что жителей Вагайского района просят собирать вещи и покидать дома как можно быстрее.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Эвакуация#Река#Вода#Потоп#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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