«Это только начало»: тюменское село отрезало водой от внешнего мира

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Глава управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Тюменской области Вячеслав Митряков заявил, что оставшихся граждан собрали, чтобы разъяснить им, что это только начало паводка, а вода продолжит прибывать и топить дома.
«Здесь дежурят специалисты, работают на защитных сооружениях, сегодня задействованы в эвакуации, помощи жителям», — рассказал он.
На месте работают 73 спасателя, а сотрудники полиции следят за порядком и охраняют дома эвакуированных.
Ранее «Наш город» писал, что жителей Вагайского района просят собирать вещи и покидать дома как можно быстрее.