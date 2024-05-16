«Это только начало»: тюменское село отрезало водой от внешнего мира

В Вагайском районе завершается эвакуация из-за паводка

Спасатели завершают эвакуацию жителей села Большой Карагай в Вагайском районе. Об этом сообщает информцентр Правительства. Жителей на лодках доставляют на большую землю, а потом на автобусах в ПВР или к родственникам.