Тюмень в опасности! Как поворот Тобола скажется на затоплении региона?

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Пока ситуация на реке Ишим постепенно нормализуется и вода на территории Казанского района, города Ишим, Абатского и Викуловского райнов идет на убыль, беда пришла откуда не ждали — из Тобола. Паводок на этой реке предсказывали, однако его ждали в привычном русле, но река выбрала старый путь и затопила пойму рядом с деревней Пономарева и селом Новолыбаево Заводоуковского городского округа. Такое явление предсказать было практически невозможно, об этом «Нашему городу» рассказал гидрограф Валерий Заруба.
«Изменение русла — процесс закономерный, причин ему может быть много, но большинство их них природные. Это и вымывание изгибов и петель реки, изменение формы речного дна, деятельность животных и так далее. Но явление стало неожиданным, такое очень сложно спрогнозировать. К тому же паводок по течению Тобола только идет в нашу сторону», — говорит эксперт.
Он также отмечает, что Тобол — река достаточно извилистая, а в процессе формирования извилистого русла большую роль играют поперечные течения. Для таких рек частым явлением считается полное несовпадение орографической и гидрографической извилистости. Поэтому Тобол может свободно перемещать свое русло на большом пространстве, образуя обширную пойму, изобилующую старицами.
О неожиданности изменения русла реки говорит и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отмечает, что вся пойма Тобола от Кургана до Упорово под водой. И эта огромная масса продолжает стекать вниз по течению. В соседней Курганской области губернатор Вадим Шумков, напротив, сообщил о том, что интенсивность паводка на реке Тобол снижается. Он отметил, что поток воды постепенно теряет свою силу и скорость вследствие того, что расширяющаяся ниже по течению пойма забирает часть воды.
Гидролог Сергей Расаев на оба региона, связанных одной рекой рекомендует смотреть с особой внимательностью. Ведь Курганская область располагается раньше по течению.
«Питание реки на 60% снеговое. Осадков в этом году было много, а потому природных характер паводка отрицать нельзя. Однако стоит учитывать, что с 2022 года в Курганской области ведется расчистка русла реки Тобол, но что региону выделили серьезное финансирование из федерального бюджета. Работы с руслом вполне ожидаемо сказываются на его изменении», — считает Расаев.
Действительно, Курганская область в 2022 году начала работу по расчистке русла Тобола в районе Омского моста. Для этого из федерального бюджета было выделено 22 миллиона рублей, еще 78 миллионов выделили из регионального бюджета. Но это лишь первый этап проекта, второй подразумевает привлечение 251 миллиона рублей из федерального бюджета на очистку русла Тобола в районе новой набережной от гидроузла до пляжа «Бабьи пески». Ранее эту реку не чистили около 60 лет.
Однако гидролог Сергей Демченко в разговоре с корреспондентом «Нашего города» отметил, что расчистка русла обычно снижает паводковую нагрузку. Однако работает это в пределах расчищенной территории. А потому возникает вопрос — почему Тюменская область не занялась аналогичными работами?
«Мы не может говорить, что в изменении русла прямо-таки виноваты курганцы. У нас все прекрасно знали, какое хорошее дело делается в соседнем регионе. Да, в Курганской области проводили работы, которые могли оказать влияние. Но это работы на благо реки. Почему-то этой области удалось получить большие деньги на очистку реки, а у нашей области, богатой на загрязненный реки, такого пока нет. А вот проведение таких работ могло облегчить ситуацию с паводками», — отмечает эксперт.
Рассуждая о необходимости расчистки русла и ситуации с паводками, Демченко отмечает, что эти два фактора связаны и опыт текущего года должен показать особую значимость проведения таких работ и необходимость их согласованности.
Сейчас паводок в Тоболе, который пошел по старому руслу еще не затопил жилые дома. Губернатор отчитался о том, что вся предварительная работа была проделана. Заранее в муниципалитете замерили высоты, с учетом этих данных где-то сделали насыпи, где-то нарастили существующие дамбы. Благодаря этому воду удалось отвести от домов.
Однако общественник Алексей Савоськин рассказал «Нашему городу» о том, что под угрозой может оказаться Тюмень и студенческий кампус, который строится в непосредственной близости к Туре.
«Кампус тоже в старом русле. Вернётся цикл наводнения по Туре и вода пойдёт в старое русло, а значит — в кампус», — говорит Савоськин.
Стоит отметить, что кампус в городе возводят в районе спуска с моста Мельникайте. Если пройти ближе к Туре, заметно, что с берегоукреплением на этом участке имеются серьезные проблемы — бетонные плиты разбиты, а здесь располагается бывшее русло Туры и грунты для строительства могут оказаться слишком слабыми.
«Вообще строить можно, но придется проводить дополнительные работы, что повлечет удорожание. Стабилизация грунтов будет нужна и это может сдвинуть срок ввода в эксплуатацию. Потребуется берегоукрепление, потому что река будет стремиться вернуться в свое историческое русло», — говорит общественник.
Он отмечает, что последствия для города будут не сиюминутными, однако к ним стоит готовиться заранее.
Эколог Светлана Степина рассказала «Нашему городу», что ситуация на реке Ишим стабилизируется и, скорее всего, нового подъема воды уже не будет. Однако Тобол в Тюменской области только начинает прибывать, а потому расслабляться не стоит.
«Да, сейчас пока у нас на территорию отмечается прирост воды на 10-15 сантиметров, а где-то и вовсе убыль. Но вода только уходит из Курганской области и переходит к нам. Скорее всего того же, что было не реке Ишим здесь не будет, но, как мы видим, стихия не предсказуема», — говорит специалист.
Она также отмечает, что пик половодья в Тоболе обычно приходится на май и июнь, а потому необходимо проводить особую работу в населенных пунктах, располагающихся по течению Тобола. Как рассказал Моор, работа в этом направлении активно ведется.
Жители территорий, где Тобол пока идет на убыль, уже отметили последствия весеннего половодья. Из-за активного розлива реки, в деревнях и селах расплодились клещи.
«Давненько такого не было. У нас всегда насекомых много, но тут прям уйма. Выходить на улицу невозможно. Постоянно с себя клещей снимаешь», — рассказала «Нашему городу» жительница деревни Боровушка.
Доктор биологических наук Валентина Тузова уже предсказывала, что паводки существенно увеличат численность кровососущих насекомых в Тюменской области. Однако пагубных последствий для природы в этом явлении нет. Однако риск заражения заболеваниями, которые переносятся насекомыми, возрастаем в разы за счет численности кровососов.
Климатолог Татьяна Пригоровская в разговоре с «Нашим городом» отметила, что паводки и нашествия насекомых — далеко не все проблемы, с которыми может столкнуться Тюменская область. Выявленная тенденция на изменение климатической нормы сказывается и на других природных ЧС, из-за чего регион может быть подвержен засухам, ураганам и прочим подобным явлениям.
«Мы и сейчас видим, что в регионе усилились штормы, погода скачет и во многим это непредсказуемые явления. У нас сейчас меняется климат — засуха сменяется активными паводками, осадками и ураганным ветром. Это интересное явление, но тенденция, безусловно, пугающая», — говорит специалист.
Эксперты отмечают, что климат в Тюменской области стал непредсказуемым за последние 10 лет. существенно на этом сказывается глобальное потепление, главная причина которому — человеческая деятельность. Пока не все регионы готовы тратить средства из бюджета, чтобы что-то отдать природе, а не взять у нее. Отчасти эта тенденция и приводит к природным ЧС в регионах.