Тюмень в опасности! Как поворот Тобола скажется на затоплении региона?

Действительно, Курганская область в 2022 году начала работу по расчистке русла Тобола в районе Омского моста. Для этого из федерального бюджета было выделено 22 миллиона рублей, еще 78 миллионов выделили из регионального бюджета. Но это лишь первый этап проекта, второй подразумевает привлечение 251 миллиона рублей из федерального бюджета на очистку русла Тобола в районе новой набережной от гидроузла до пляжа «Бабьи пески». Ранее эту реку не чистили около 60 лет.