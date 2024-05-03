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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Тюменская область до начала лета будет бороться с паводками.

Месяц под водой. Тюменская область до начала лета будет бороться с паводками

3 мая 2024, 07:08
Фото: nashgorod.ru
Тюменская область до начала лета будет бороться с паводками.

Тюменская область до начала лета будет бороться с паводками

Вода в реках во время паводка прибывает молниеносно, в Тюменской области отмечались скачки более чем на 2 метра в сутки. Однако уходить столь же интенсивно она не может. А потому затопленные территории региона еще долгое время будут охвачены стихией.

Паводок в Тюменской области 2024 — когда уйдет вода?

Уровень воды на территориях, расположенных по течению реки Ишим держится в районе критических отметок. В Ильинке Казанского района и городе Ишим вода убывает на 5-10 сантиметров в сутки, сейчас уровень реки на этих участках — 835 и 1040 сантиметров соответственно. Оба эти показателя выше критической отметки.

В Абатском районе вода все еще прибывает, пусть и не так интенсивно. За последние сутки река поднялась на 4 сантиметра и сейчас уровень воды достигает 1236 сантиметров при критическом показателе в 960 сантиметров.

Наиболее тяжелая ситуация сейчас в Викулово, вода за сутки набрала еще 22 сантиметра, подняв реку до отметки в 1151 сантиметра, что на полтора метра выше критической отметки.

Гидрограф Валерий Заруба отмечает, что уровень воды в двух последних указанных населенных пунктах может увеличиваться еще в течение одной-двух недель. После чего еще 2 недели понадобятся для того, чтобы вода вернулась к привычным объемам.

«В Абатском к следующей неделе может начаться спад, а Викулово будет топить еще недели две. Однако и на сход воды стоит выделить где-то две недели точно. Если приходит вода быстро из-за того, что снег тает практически единовременно и все эти массы снисходят в реки, то уходит вода долго — нужно время, чтобы она распределилась по всей протяженности реки, чтобы часть испарилась и ушла в грунт и так далее. В целом, все это продлится до начала лета точно, вместе со всеми вытекающими последствиями», — объясняет «Нашему городу» специалист.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился схожим прогнозом, он отметил, что период большой воды в Викуловском районе продлится дольше, чем обычно — не меньше двух недель.

Территории Тюменской области могут быть затоплены в течение последующих двух недель.Территории Тюменской области могут быть затоплены в течение последующих двух недель.
Территории Тюменской области могут быть затоплены в течение последующих двух недель.
Фото: nashgorod.ru

Работа спасателей и эвакуация

Также губернатор сообщил о том, что в Викулово была усилена группировка спасателей, к месту направили специалистов ТОСЭР с лодками. Спасатели на местах отмечают, что работать приходится днем и ночью, масштабы ЧС большие, а усилий требуется огромное количество.

«В машинах спим обычно посменно. Работы очень много, но не сможешь же себе потом простить, что где-то недоработал, где-то поленился. Это жизни людей, это их дома, где живут семьи. Это нужно защищать», — рассказал «Нашему городу» сотрудник МЧС, работающий в зоне ЧС.

Как рассказали редакции в МЧС по Тюменской области, на данный момент в регионе эвакуировано более 6,4 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 697 человек — из них 244 ребёнка. Затопления наблюдаются в 40 населенных пунктах, подтоплен 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3141 приусадебных участка, 29 участков автомобильных дорог.

«Общая группировка сил и средств МЧС России на территории г. Ишима, Ишимского, Казанского, Абатского и Викуловского районов составляет 530 человек и 59 единиц техники, 18 плавсредств. Для постоянного мониторинга паводковой обстановки применяется три беспилотных летательных аппарата», — сообщили в МЧС по Тюменской области.

Однако эвакуироваться готовы не все, некоторые жители региона от такой перспективы отказываются сразу. Так жители деревни Заворохино Ишимского района отказались от эвакуации.

«Никто не стал эвакуироваться. У нас только одна женщина переехала, да и то — к соседу. К ней вода в ограду зашла. Нам сказали, что улицу затопит, но уезжать мы не стали», — рассказали местные жители «Нашему городу».
В Тюменской области эвакуировано более 6,4 тыс. человек.В Тюменской области эвакуировано более 6,4 тыс. человек.
В Тюменской области эвакуировано более 6,4 тыс. человек.
Фото: Александр Моор

Компенсации и выплаты

Сейчас в Тюменской области выплачиваются только средства на первоначальные нужды, так как оценивать ущерб, нанесенный имуществу еще рано. Первичную поддержку в виде выплаты в 50 тысяч рублей уже получили 149 семей. Выплаты в 10 тысяч рублей получили 945 человек. В сумме, на поддержку пострадавших от паводка жителей Тюменской области ушло уже около 17 миллионов рублей.

По оценке страхового агента Юлии Пуртовой, из-за паводка жители подтопленных территорий в любом случае понесут убытки.

«Как показывает практика, жители деревень не склонны к страхованию своего жилья, а основной источник выплат во время ЧС — страховая компания. Конечно, есть помощь и от регионов и даже федеральные выплаты, но они не будут и не должны покрывать полную стоимость дома», — сообщила «Нашему городу» эксперт.

Однако, как рассказал «Нашему городу» юрист Павел Шадрин, после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о том, что компенсация полагается по всем видам имущества, сумма региональных выплат кратно вырастет.

На поддержку пострадавших от паводка жителей Тюменской области ушло уже около 17 миллионов рублей.На поддержку пострадавших от паводка жителей Тюменской области ушло уже около 17 миллионов рублей.
На поддержку пострадавших от паводка жителей Тюменской области ушло уже около 17 миллионов рублей.
Фото: nashgorod.ru

Масштаб последствий

Затопленные деревни и села уже выглядят пугающе, однако страшнее ситуация будет, когда вода отступит и масштаб повреждений построек будет видимым. Инженер-строитель Екатерина Павлова отмечает, что деревенские домики вряд ли готовы к затоплениям, а потому деревянные постройки с большой вероятностью атакует плесень, фундаменты будут размыты, в сам корпус разбухнет.

«Каждый отдельный случай стоит рассматривать индивидуально. Однако, как я вижу, у нас обычно топит дома максимум на метр-полтора. Кажется, что это не так критично, ведь крыша под воду не ушла, однако даже попадание малого количества воды в дом будет иметь последствия. Понадобится серьезный срок, чтобы все просушить и только после этого можно будет заниматься ремонтом», — сообщила в разговоре с корреспондентом «Нашего города» эксперт.

Она также отмечает, что в случае с деревянными домами будет целесообразнее возвести новый дом и снести старый, так как для подобного материала долгое взаимодействие с водой напрямую сказывается на прочности и качестве. Дом из промокшего дерева уже не сможет простоять долгое время.

Некоторые подтопленные дома в регионе будет проще снести и отстроить заново.Некоторые подтопленные дома в регионе будет проще снести и отстроить заново.
Некоторые подтопленные дома в регионе будет проще снести и отстроить заново.
Фото: nashgorod.ru

Изменение природной картины региона

Безусловно паводок сказывается и на биосфере Тюменской области. Доктор биологических наук Валентина Тузова объяснила «Нашему городу», что паводок в этом году приведет к повышенной популяции кровососущих насекомых. Это связано с тем, что мошкам и комарам для размножения необходима движущаяся вода, которую им обеспечивает весеннее половодье.

«Увеличение числа насекомых — это на самом деле хорошо. У тех, кто ими питается будет хорошая кормовая база. Проблемы больше коснется рыб, которые в период паводка лишаются стабильного поступления кислорода, да и паводковая вода не лучшего качества», — говорит эксперт.

Она отмечает, что в период весеннего половодья рыба обычно нерестится, происходить это может на недавно затопленных участках. Однако после того, как вода начнет отступать, икра попросту погибнет, как и рыбы, которые не успеют уйти с нерестилищ.

Паводок пагубно скажется на популяции рыб, но увеличит численность кровососущих насекомых.Паводок пагубно скажется на популяции рыб, но увеличит численность кровососущих насекомых.
Паводок пагубно скажется на популяции рыб, но увеличит численность кровососущих насекомых.
Фото: nashgorod.ru

Экономические и политические изменения

Экономист Ирина Меняйлова также отмечает, что паводок и его последствия потребуют серьезных выплат из бюджета. Однако с этим не должно возникнуть проблем, так как президент Путин пообещал списать долги регионов.

«У Тюменской области есть долг и его списание пойдет правительству на руку, часть средств высвободится для выплат. К тому же в бюджете всегда заложены средства на случай ЧС. Да, затраты будут большими, но оправданными, а потому можно рассчитывать и на поддержку федеральной власти, если возникнет такая необходимость», — говорит эксперт.

Политолог Максим Дерябин отмечает, что будут у периода паводков и политические изменения, которые скажется на полномочиях представителей правительства регионов.

«ЧС — это всегда проверка для властей, на целевые ли нужды направлялись средства, закупалась ли техника, которая была прописана в документах и так далее. Сейчас уже очевидно, что у некоторых регионов с эти серьезные проблемы. У нас, кстати, такого нет. Единиц техники много, работа видна на местах. Если не считать спорных высказываний, то у нас все отработано неплохо», — рассуждает в разговоре с «Нашим городом» политолог.

Таким образом паводок в Тюменской области — событие намного более глобальное, чем кажется. Буйство стихии скажется не только на состоянии деревень, но и на экологической, политической и экономическое обстановке в регионе.

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