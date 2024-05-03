Месяц под водой. Тюменская область до начала лета будет бороться с паводками

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Уровень воды на территориях, расположенных по течению реки Ишим держится в районе критических отметок. В Ильинке Казанского района и городе Ишим вода убывает на 5-10 сантиметров в сутки, сейчас уровень реки на этих участках — 835 и 1040 сантиметров соответственно. Оба эти показателя выше критической отметки.
В Абатском районе вода все еще прибывает, пусть и не так интенсивно. За последние сутки река поднялась на 4 сантиметра и сейчас уровень воды достигает 1236 сантиметров при критическом показателе в 960 сантиметров.
Наиболее тяжелая ситуация сейчас в Викулово, вода за сутки набрала еще 22 сантиметра, подняв реку до отметки в 1151 сантиметра, что на полтора метра выше критической отметки.
Гидрограф Валерий Заруба отмечает, что уровень воды в двух последних указанных населенных пунктах может увеличиваться еще в течение одной-двух недель. После чего еще 2 недели понадобятся для того, чтобы вода вернулась к привычным объемам.
«В Абатском к следующей неделе может начаться спад, а Викулово будет топить еще недели две. Однако и на сход воды стоит выделить где-то две недели точно. Если приходит вода быстро из-за того, что снег тает практически единовременно и все эти массы снисходят в реки, то уходит вода долго — нужно время, чтобы она распределилась по всей протяженности реки, чтобы часть испарилась и ушла в грунт и так далее. В целом, все это продлится до начала лета точно, вместе со всеми вытекающими последствиями», — объясняет «Нашему городу» специалист.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился схожим прогнозом, он отметил, что период большой воды в Викуловском районе продлится дольше, чем обычно — не меньше двух недель.
Также губернатор сообщил о том, что в Викулово была усилена группировка спасателей, к месту направили специалистов ТОСЭР с лодками. Спасатели на местах отмечают, что работать приходится днем и ночью, масштабы ЧС большие, а усилий требуется огромное количество.
«В машинах спим обычно посменно. Работы очень много, но не сможешь же себе потом простить, что где-то недоработал, где-то поленился. Это жизни людей, это их дома, где живут семьи. Это нужно защищать», — рассказал «Нашему городу» сотрудник МЧС, работающий в зоне ЧС.
Как рассказали редакции в МЧС по Тюменской области, на данный момент в регионе эвакуировано более 6,4 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 697 человек — из них 244 ребёнка. Затопления наблюдаются в 40 населенных пунктах, подтоплен 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3141 приусадебных участка, 29 участков автомобильных дорог.
«Общая группировка сил и средств МЧС России на территории г. Ишима, Ишимского, Казанского, Абатского и Викуловского районов составляет 530 человек и 59 единиц техники, 18 плавсредств. Для постоянного мониторинга паводковой обстановки применяется три беспилотных летательных аппарата», — сообщили в МЧС по Тюменской области.
Однако эвакуироваться готовы не все, некоторые жители региона от такой перспективы отказываются сразу. Так жители деревни Заворохино Ишимского района отказались от эвакуации.
«Никто не стал эвакуироваться. У нас только одна женщина переехала, да и то — к соседу. К ней вода в ограду зашла. Нам сказали, что улицу затопит, но уезжать мы не стали», — рассказали местные жители «Нашему городу».
Сейчас в Тюменской области выплачиваются только средства на первоначальные нужды, так как оценивать ущерб, нанесенный имуществу еще рано. Первичную поддержку в виде выплаты в 50 тысяч рублей уже получили 149 семей. Выплаты в 10 тысяч рублей получили 945 человек. В сумме, на поддержку пострадавших от паводка жителей Тюменской области ушло уже около 17 миллионов рублей.
По оценке страхового агента Юлии Пуртовой, из-за паводка жители подтопленных территорий в любом случае понесут убытки.
«Как показывает практика, жители деревень не склонны к страхованию своего жилья, а основной источник выплат во время ЧС — страховая компания. Конечно, есть помощь и от регионов и даже федеральные выплаты, но они не будут и не должны покрывать полную стоимость дома», — сообщила «Нашему городу» эксперт.
Однако, как рассказал «Нашему городу» юрист Павел Шадрин, после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о том, что компенсация полагается по всем видам имущества, сумма региональных выплат кратно вырастет.
Затопленные деревни и села уже выглядят пугающе, однако страшнее ситуация будет, когда вода отступит и масштаб повреждений построек будет видимым. Инженер-строитель Екатерина Павлова отмечает, что деревенские домики вряд ли готовы к затоплениям, а потому деревянные постройки с большой вероятностью атакует плесень, фундаменты будут размыты, в сам корпус разбухнет.
«Каждый отдельный случай стоит рассматривать индивидуально. Однако, как я вижу, у нас обычно топит дома максимум на метр-полтора. Кажется, что это не так критично, ведь крыша под воду не ушла, однако даже попадание малого количества воды в дом будет иметь последствия. Понадобится серьезный срок, чтобы все просушить и только после этого можно будет заниматься ремонтом», — сообщила в разговоре с корреспондентом «Нашего города» эксперт.
Она также отмечает, что в случае с деревянными домами будет целесообразнее возвести новый дом и снести старый, так как для подобного материала долгое взаимодействие с водой напрямую сказывается на прочности и качестве. Дом из промокшего дерева уже не сможет простоять долгое время.
Безусловно паводок сказывается и на биосфере Тюменской области. Доктор биологических наук Валентина Тузова объяснила «Нашему городу», что паводок в этом году приведет к повышенной популяции кровососущих насекомых. Это связано с тем, что мошкам и комарам для размножения необходима движущаяся вода, которую им обеспечивает весеннее половодье.
«Увеличение числа насекомых — это на самом деле хорошо. У тех, кто ими питается будет хорошая кормовая база. Проблемы больше коснется рыб, которые в период паводка лишаются стабильного поступления кислорода, да и паводковая вода не лучшего качества», — говорит эксперт.
Она отмечает, что в период весеннего половодья рыба обычно нерестится, происходить это может на недавно затопленных участках. Однако после того, как вода начнет отступать, икра попросту погибнет, как и рыбы, которые не успеют уйти с нерестилищ.
Экономист Ирина Меняйлова также отмечает, что паводок и его последствия потребуют серьезных выплат из бюджета. Однако с этим не должно возникнуть проблем, так как президент Путин пообещал списать долги регионов.
«У Тюменской области есть долг и его списание пойдет правительству на руку, часть средств высвободится для выплат. К тому же в бюджете всегда заложены средства на случай ЧС. Да, затраты будут большими, но оправданными, а потому можно рассчитывать и на поддержку федеральной власти, если возникнет такая необходимость», — говорит эксперт.
Политолог Максим Дерябин отмечает, что будут у периода паводков и политические изменения, которые скажется на полномочиях представителей правительства регионов.
«ЧС — это всегда проверка для властей, на целевые ли нужды направлялись средства, закупалась ли техника, которая была прописана в документах и так далее. Сейчас уже очевидно, что у некоторых регионов с эти серьезные проблемы. У нас, кстати, такого нет. Единиц техники много, работа видна на местах. Если не считать спорных высказываний, то у нас все отработано неплохо», — рассуждает в разговоре с «Нашим городом» политолог.
Таким образом паводок в Тюменской области — событие намного более глобальное, чем кажется. Буйство стихии скажется не только на состоянии деревень, но и на экологической, политической и экономическое обстановке в регионе.