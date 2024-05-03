Месяц под водой. Тюменская область до начала лета будет бороться с паводками

Сейчас в Тюменской области выплачиваются только средства на первоначальные нужды, так как оценивать ущерб, нанесенный имуществу еще рано. Первичную поддержку в виде выплаты в 50 тысяч рублей уже получили 149 семей. Выплаты в 10 тысяч рублей получили 945 человек. В сумме, на поддержку пострадавших от паводка жителей Тюменской области ушло уже около 17 миллионов рублей.