«Вода не уйдет»: как долго Тюменская область будет затоплена паводком?

Благоприятно паводки сказываются в основном на размножении насекомых, в частности кровососущих. Дело в том, что личинки комаров и мошек чаще всего развиваются как раз не реках и озерах региона. И здесь есть прямая зависимость — чем больше воды, тем больше выводок.