«Вода не уйдет»: как долго Тюменская область будет затоплена паводком?

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Ситуация с весенним половодьем в Тюменской области продолжает быть особенно напряженной — убывает река медленно, а прибывает интенсивно. Так в реке Ишим на территории Ильинки и города Ишим река потеряла только 3 и 11 сантиметров воды соответственно. Зато в Абатском районе она поднялась на 149 сантиметров и теперь уровень воды составляет 919 сантиметров при критическом показателе в 960 сантиметров.
Вместе с тем растет уровень воды и в реке Тобол, в районе Коркино он вырос на 73 сантиметра, в Упорово — на 52 сантиметра. Убывать эта река не планирует, она пока только набирает обороты.
«Тобол, я полагаю, еще ждет скачок, а вот Ишим на части территорий отступает. Однако не стоит ждать, что будет такой же скачок снижения уровня воды. Весеннее половодье может длится больше месяца. Вода будет уходить неспешно, как сейчас — по 5-10 сантиметров в среднем. Учитывая нынешний уровень воды, для того, чтобы ситуация нормализовалась, необходимо еще, как минимум, 2 недели», — рассказал «Нашему городу» гидрограф Валерий Заруба.
О том, что вода будет стоять в регионе долго говорит и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отмечал, что жо 9 мая ситуация будет оставаться напряженной — паводок в этом году стал самым масштабным в истории.
«Сейчас главная задача — круглосуточное окарауливание защитных сооружений для оперативного выявления и устранения протечек», — сообщил Моор.
Вопреки представлениям многих о том, что паводок благоприятно влияет на речных обитателей, на деле все совершенно наоборот. Доктор биологических наук Валентина Тузова рассказала, что во в такой период в реках становится меньше кислорода, серьезно меняться температуре воды и в нее попадают различные губительные вещества.
«Проблема и в том, что сейчас рыба может начать нереститься, а после спада воды, и рыба, и икра умрут — они не успеют уйти с нерестилищ. Когда вода будет отступать, многие рыбы могут быть просто выкинуты на берег, ведь сейчас дефицит кислорода заставляет их постоянно перемешаться. Допускается и массовый мор из-за того, что качество воды портится, концентрация вредных веществ возрастает в разы», — говорит эксперт.
Благоприятно паводки сказываются в основном на размножении насекомых, в частности кровососущих. Дело в том, что личинки комаров и мошек чаще всего развиваются как раз не реках и озерах региона. И здесь есть прямая зависимость — чем больше воды, тем больше выводок.
«Да, можно сказать, что нас ждет непростой период, мошек будет особенно много, комаров тоже. Жить они тоже будут дольше, благодаря благоприятным для них условиям. Срок жизни комара обычно составляет кооло 4 недель, но, а комфортных условиях, он может прожить и 3 месяца», — говорит Тузова.
Однако больше вопросов экологии, людей сейчас беспокоит их имущество, которое может оказаться частично или полностью затопленным. Большинство домов не были застрахованы, а потому рассчитывать жителям региона остается только на помощь правительства Тюменской области.
Губернатор Моор уже сообщал, что владельцы подтопленных домов получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Однако это далеко не вся сумма, которую они получат. Позже будет определяться нанесенный паводку ущерб, в соответствии с чем также будут выделены соответствующие выплаты.
Точные суммы этих выплат пока неизвестны, они, во многом, будут зависеть от последствий и повреждений имущества. Как рассказал «Нашему городу» юрист Павел Шадрин, анализируя опыт других городов, которые уже разбираются с последствиями паводков, рассчитывать на крупные суммы все же не стоит.
«У нас единовременная выплата чуть выше, чем везде. Обычно давали по 20 тысяч, а у нас 50. В других регионах при потере жилья давали максимум 100 тысяч рублей, может у нас и тут будет больше. Но тут ее надо доказать, что жилье стало непригодным для жизни. В основном выделять деньги, как я думаю, будут на ремонт, а на эти цели выплаты ниже», — рассуждает юрист.
Стоит упомянуть, что деньги на компенсации для пострадавших заложены и в федеральном бюджете — 10 тысяч рублей при серьезных повреждениях имущества и 40 тысяч рублей на человека при утере имущества.