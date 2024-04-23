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В Тюменской области ожидается новая волна наводнений

Тобол на подходе. В Тюменской области ожидается новая волна наводнений

23 апреля 2024, 06:01
Фото: 1MI
В Тюменской области ожидается новая волна наводнений

В Тюменской области ожидается новая волна наводнений

Вода в реке Ишим на территории Ильинки и одноименного города начинает постепенно убывать. К подъему на этой реке готовятся следующие по течению субъекты. Однако возводить дамбы и готовиться к эвакуации стоит не только им, большая вода идет в регион еще и по реке Тобол.

Паводок 2024 в Тюменской области — Тобол

ЧС с паводками по всей России, в том числе и в Тюменской области, по оценке экспертов войдет в историю. И сейчас у этой истории появляется новая глава — Тобол. Ранее эта река не подступала к критическим отметками и неспешно набирала объемы в ходе весеннего половодья, основное внимание в Тюменской области было сконцентрировано на реке Ишим, так как подъем воды на реке катастрофический, он бьет исторические рекорды. Сейчас опасность розлива Ишима никуда не исчезла, вода начала убывать на территории села Ильинка и в городе Ишим, однако снижается уровень неспешно — на 5-10 сантиметров в сутки.

В тому же в Абатском районе она активно поднимается, за сутки она прибавила 69 сантиметров и сейчас уровень воды достиг 770 сантиметров при критическом показателе в 960 сантиметров.

«В Ишиме вода стоит в 10 метров при норме в 4 с копейками. А потому нельзя говорить, что паводок там закончился и можно выдохнуть. Да, прироста воды, хочется верить, что уже не будет. Но ждать ее отступления придется долго», — комментирует ситуацию гидролог Сергей Демченко.
Уровень воды в реке Ишим начал снижаться, однако угроза еще не миновала.Уровень воды в реке Ишим начал снижаться, однако угроза еще не миновала.
Уровень воды в реке Ишим начал снижаться, однако угроза еще не миновала.
Фото: Александр Моор

В то же время паводок на реке Тобол набирает обороты. По данным на 8 утра 23 апреля, уровень воды в Тоболе у села Коркино поднялся на 114 сантиметров и составляет 714 сантиметров. Критический показатель для этой реки не указан, к тому же на портале allrivers.info хранятся данные только до 2019 года. По ним можно сделать вывод, что максимальной для реки была отметка в 804 сантиметра.

В то же время уровень воды в этой реке на территории соседней области, в Кургане, начал снижаться. За последний сутки вода «упала» на 20 сантиметров и теперь уровень воды на территории столицы соседнего региона составляет 966 сантиметров.

«Тобол — это достаточно крупная река. Очень много субъектов в Тюменской области вдоль нее располагается. Это Коркино, Лескова, Дробинина, Одино, Боровушка и так далее. Более 50 населенных пунктов точно есть. По оценке, можно сказать, что с приходом большой воды, Тобол может спокойно разлиться до 10 метров, что также станет историческим рекордом и причиной затопления территорий», — говорит гидролог.

Он также отмечает, что русло Тобола достаточно извилистое, что значительно скажется на площади розлива реки. К тому же половодье здесь длится, в среднем, с апреля до середины июня, а в низовьях — до начала августа.

По оценке специалиста, уровень воды в реке Тобол может достигнуть 10 метров.По оценке специалиста, уровень воды в реке Тобол может достигнуть 10 метров.
По оценке специалиста, уровень воды в реке Тобол может достигнуть 10 метров.
Фото: Александр Моор

Тобольск под угрозой

Особое беспокойство у гидролога вызывает город Тобольск, в районе которого Тобол и впадает в Иртыш.

«Сам Иртыш у нас тоже поднимается, в районе того же Тобольска +20 сантиметров в сутки. Угрозы именно по Иртышу нет, но уровень воды здесь играет роль для Тобола, проблемы могут возникнуть в месте слияния рек. А потому в Тобольске при паводке последствия могут быть масштабными, а потому готовиться нужно усиленно. Не знаю, в каком там состоянии дамбы, но укрепление ей точно не повредит», — говорит Демченко.
Тобольск находится под угрозой затопления сразу двумя реками.Тобольск находится под угрозой затопления сразу двумя реками.
Тобольск находится под угрозой затопления сразу двумя реками.
Фото: Александр Моор

В Тобольске к паводку, действительно, готовятся серьезно. Было проведено собрание по вопросам паводка, в ходе которого сотрудники МЧС доложили о полной готовности сил и средств для ликвидации в случае необходимости последствий ЧС.

«Выполняем работы по ликвидации технологических разрывов. Все гидротехнические сооружения находятся в нормативном состоянии. Просчитываем все неблагоприятные сценарии и усиленно готовимся», — рассказывает глава Тобольска Максим Афанасьев.
Зоны затопления на территории Тобольска.Зоны затопления на территории Тобольска.
Зоны затопления на территории Тобольска.
Фото: Максим Афанасьев

Также в Тобольске уже проверили готовность и укомплектованность людьми и техникой аварийных бригад по устранению аварий на системах жизнеобеспечения: свет, газ, тепло. Как сообщает Афанасьев, на особый режим работы настроены и сотрудники ОБ №3. Для местных жителей провели учения, чтобы они были готовы правильно и оперативно действовать во время паводка.

Сейчас в городе практически закончили работу по подготовке 11 000 мешков с суглинком для укрепления дамб, работа велась руками неравнодушных граждан, которые за выходные наполнили 8 000 мешков.

Жителей Тобольска усиленно готовят к надвигающемуся паводку.Жителей Тобольска усиленно готовят к надвигающемуся паводку.
Жителей Тобольска усиленно готовят к надвигающемуся паводку.
Фото: Александр Моор

Что делать при объявлении эвакуации?

глава Тобольска также сообщил, что в зону эвакуации попадает 3 700 человек. А потому жителям рекомендовали собрать «тревожный чемоданчик». В Тобольске в случае ЧС жителей будут информировать об угрозе через систему экстренного оповещения, СМС и сообщения в СМИ. Афанасьев объясняет, что животных можно оставить в местном муниципальном приюте.

При объявлении эвакуации необходимо взять с собой документы, аптечку, одежду и запас воды и еды на 3 дня. Всех, кто располагается в опасных зонах, готовы разместить в ПВР, где люди могут находиться столько времени, сколько понадобится. На местах будет организовано питание, медицинская, психологическая и социальная помощь.

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