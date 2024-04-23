Тобол на подходе. В Тюменской области ожидается новая волна наводнений

ЧС с паводками по всей России, в том числе и в Тюменской области, по оценке экспертов войдет в историю. И сейчас у этой истории появляется новая глава — Тобол. Ранее эта река не подступала к критическим отметками и неспешно набирала объемы в ходе весеннего половодья, основное внимание в Тюменской области было сконцентрировано на реке Ишим, так как подъем воды на реке катастрофический, он бьет исторические рекорды. Сейчас опасность розлива Ишима никуда не исчезла, вода начала убывать на территории села Ильинка и в городе Ишим, однако снижается уровень неспешно — на 5-10 сантиметров в сутки.