nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Пик паводка в Ишиме ожидают сегодня вечером

«Максимум ждем в ближайшее время»: когда наступит пик половодья в Ишиме

21 апреля 2024, 07:24
Фото: тг-канал Алекандр Моор

Пик паводка в Ишиме ожидают сегодня вечером

Ситуация с паводком в Тюменской области остается до сих пор напряженной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

По его словам в воскресенье уровень воды в реке превысил отметку 10,5 метра. Максимум половодья ожидается в ближайшее время — к вечеру-ночи воскресенья.

«Интенсивность роста уровня воды в Ишиме снизилась. Сейчас следим за состоянием гидротехнических сооружений. Люди работают круглосуточно», — сообщил губернатор.

На данный момент волна движется по Ишиму вниз по течению. Растет уровень в Ишиме в районе Абатска — плюс 64 сантиметра. Пик здесь прогнозируется через три дня. В Казанском районе отмечается снижение уровня воды в Ишиме. Сейчас в муниципалитете решают вопросы подвоза продовольствия населению — в отрезанные большой водой населенные пункты проложены временные дороги, скорректированы автобусные маршруты, действуют лодочные переправы.

Уровень воды в реке Ишим превысил отметку 10 метров
Узнать подробнее

Поднимается вода не только в Ишиме, но и в Тоболе — большая вода из Кургана в Упорово придет через несколько дней, в связи с чем в Упоровском районе ведутся работы по укреплению защищающей населенные пункты насыпи.

Отметим, в настоящее время в Курганской области ситуация с паводком начала стабилизироваться — вода пошла на спад. Пик паводка в соседнем регионе был отмечен 19 апреля — тогда уровень воды в Тоболе преодолел отметку 10 метров. Затоплены оказались порядка 2 тысячи жилых и около 3,5 тысячи дачных домов в 29 населенных пунктах. Из опасной зоны эвакуировали более 15 тысяч человек.

Интерактивную карту с перекрытием дорог запустили для тюменских водителей
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области паводок отрезал от большой земли ишимскую деревню Синицына. Срочная эвакуация в субботу вечером была объявлена в деревне Кошкарагай и поселке Детский дом Ишимского района. По данным МЧС, в Тюменской области из-за паводка эвакуировано более 3 тысяч человек. В зоне затопления находятся около сотни жилых и более четырех сотен дачных домов.

Читайте также:
Концерт известного рэпера отменен в Тюмени. Его выдворяют из РоссииВ ДТП в центре Тюмени погиб мотоциклист. Он врезался в бордюрРекорд 2017 года побит: уровень воды в Ишиме почти достиг отметки 10 метров
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#МЧС#Эвакуация#Паводок#Паводок в Ишиме#Моор#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Два метра в сутки! Из-за чего произошел экстремальный подъем воды в регионе?
19 апреля, 06:33
Выплаты пострадавшим от паводка: сколько получат тюменцы?
19 апреля, 09:33
На смену паводку в Тюменскую область придут пожары. Когда?
19 апреля, 06:06
Тест «Великие люди»: сможете ли вы узнать известных личностей по фото?
19 апреля, 08:12
«Люди в Тюмени стали озлобленными»: откровения кондуктора о пассажирах
19 апреля, 08:53
Тюменцы на заправках «Лукойл» не могут расплатиться за бензин
19 апреля, 10:55
"