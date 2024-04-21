«Максимум ждем в ближайшее время»: когда наступит пик половодья в Ишиме

Отметим, в настоящее время в Курганской области ситуация с паводком начала стабилизироваться — вода пошла на спад. Пик паводка в соседнем регионе был отмечен 19 апреля — тогда уровень воды в Тоболе преодолел отметку 10 метров. Затоплены оказались порядка 2 тысячи жилых и около 3,5 тысячи дачных домов в 29 населенных пунктах. Из опасной зоны эвакуировали более 15 тысяч человек.