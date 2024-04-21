«Максимум ждем в ближайшее время»: когда наступит пик половодья в Ишиме

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По его словам в воскресенье уровень воды в реке превысил отметку 10,5 метра. Максимум половодья ожидается в ближайшее время — к вечеру-ночи воскресенья.
«Интенсивность роста уровня воды в Ишиме снизилась. Сейчас следим за состоянием гидротехнических сооружений. Люди работают круглосуточно», — сообщил губернатор.
На данный момент волна движется по Ишиму вниз по течению. Растет уровень в Ишиме в районе Абатска — плюс 64 сантиметра. Пик здесь прогнозируется через три дня. В Казанском районе отмечается снижение уровня воды в Ишиме. Сейчас в муниципалитете решают вопросы подвоза продовольствия населению — в отрезанные большой водой населенные пункты проложены временные дороги, скорректированы автобусные маршруты, действуют лодочные переправы.
Поднимается вода не только в Ишиме, но и в Тоболе — большая вода из Кургана в Упорово придет через несколько дней, в связи с чем в Упоровском районе ведутся работы по укреплению защищающей населенные пункты насыпи.
Отметим, в настоящее время в Курганской области ситуация с паводком начала стабилизироваться — вода пошла на спад. Пик паводка в соседнем регионе был отмечен 19 апреля — тогда уровень воды в Тоболе преодолел отметку 10 метров. Затоплены оказались порядка 2 тысячи жилых и около 3,5 тысячи дачных домов в 29 населенных пунктах. Из опасной зоны эвакуировали более 15 тысяч человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области паводок отрезал от большой земли ишимскую деревню Синицына. Срочная эвакуация в субботу вечером была объявлена в деревне Кошкарагай и поселке Детский дом Ишимского района. По данным МЧС, в Тюменской области из-за паводка эвакуировано более 3 тысяч человек. В зоне затопления находятся около сотни жилых и более четырех сотен дачных домов.