Уровень воды в реке Ишим превысил отметку 10 метров

В Ильинке в реке Ишим уровень воды за последние 24 часа снизился на 12 сантиметров — до отметки 860 сантиметров (критическая отметка 800 сантиметров). В Абатском и Викулово вода в Ишиме прибыла за сутки на 64 и 29 сантиметров соответственно — до отметок 647 и 453 сантиметров выше нуля поста.