Уровень воды в реке Ишим превысил отметку 10 метров

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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В Ильинке в реке Ишим уровень воды за последние 24 часа снизился на 12 сантиметров — до отметки 860 сантиметров (критическая отметка 800 сантиметров). В Абатском и Викулово вода в Ишиме прибыла за сутки на 64 и 29 сантиметров соответственно — до отметок 647 и 453 сантиметров выше нуля поста.
В реке Тобол в Упорово уровень воды за сутки увеличился на 11 сантиметров — до 460 сантиметров выше нулевой отметки, в Тоболе в Ялуторовске — на 2 сантиметра, до 456 сантиметров выше нулевой отметки.
В Иртыше в Увате уровень воды поднялся за последние 24 часа на 75 сантиметров — до 745 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 1295 см), в Тобольске река прибыла на 17 сантиметров — уровень воды достиг отметки 302 сантиметров при критической отметке 853 сантиметров.
В тюменской Туре вода поднялась за сутки на 16 сантиметров — до отметки 328 сантиметров выше нуля поста. По данным центра регистра и кадастра, 21 апреля максимальный уровень в Туре наблюдался в 2016 году — он составлял 678 сантиметров выше нулевой отметки, минимальный, 114 сантиметров, был зарегистрирован в 2004 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме в этом году паводок побил рекордные значения 2017 года. Тогда максимальный уровень подъема воды в реке Ишим составлял 982 сантиметра выше нуля поста.