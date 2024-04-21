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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил отметку 10 метров

Уровень воды в реке Ишим превысил отметку 10 метров

21 апреля 2024, 03:46
Фото: 1MI

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил отметку 10 метров

На 1 метр 40 сантиметров увеличился за минувшие сутки уровень воды в реке Ишим (гидропост в городе Ишим). Вода поднялась до отметки 1051 сантиметр и превысила критическую отметку в 850 сантиметров почти на два метра.

В Ильинке в реке Ишим уровень воды за последние 24 часа снизился на 12 сантиметров — до отметки 860 сантиметров (критическая отметка 800 сантиметров). В Абатском и Викулово вода в Ишиме прибыла за сутки на 64 и 29 сантиметров соответственно — до отметок 647 и 453 сантиметров выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В реке Тобол в Упорово уровень воды за сутки увеличился на 11 сантиметров — до 460 сантиметров выше нулевой отметки, в Тоболе в Ялуторовске — на 2 сантиметра, до 456 сантиметров выше нулевой отметки.

В Иртыше в Увате уровень воды поднялся за последние 24 часа на 75 сантиметров — до 745 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 1295 см), в Тобольске река прибыла на 17 сантиметров — уровень воды достиг отметки 302 сантиметров при критической отметке 853 сантиметров.

В тюменской Туре вода поднялась за сутки на 16 сантиметров — до отметки 328 сантиметров выше нуля поста. По данным центра регистра и кадастра, 21 апреля максимальный уровень в Туре наблюдался в 2016 году — он составлял 678 сантиметров выше нулевой отметки, минимальный, 114 сантиметров, был зарегистрирован в 2004 году.

Прогноз властей: пик паводка в Ишиме наступит в течение ближайших суток
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Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме в этом году паводок побил рекордные значения 2017 года. Тогда максимальный уровень подъема воды в реке Ишим составлял 982 сантиметра выше нуля поста.

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