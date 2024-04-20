Прогноз властей: пик паводка в Ишиме наступит в течение ближайших суток

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
«Вся вода, что пришла сверху по течению пойдет дальше Ишима и Ишимского района — в Абатский и Викуловский районы. Гребень паводка сейчас в районе Ишима, буквально еще сутки — и в районе города уровень воды в реке не будет увеличиваться», — сообщил Михнович Ура.Ру.
В настоящее время в Ишимском районе в СНТ «Смородинка» вода поднялась до уровня крыш дачных домов. По словам местных жителей, перемещаться в «Смородинке» возможно только на лодке. Аналогичная ситуация сложилась и в СНТ «Надежда» и «Пришминский». Селяне отмечают, что такой воды не видели с 2017 года.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что паводок-2024 стал самым масштабным за поседение 77 лет. По его словам, уровня воды в реках такого уровня не было в регионе с 1947 года.