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Пик паводка в Ишиме ждут в течение ближайших суток

Прогноз властей: пик паводка в Ишиме наступит в течение ближайших суток

20 апреля 2024, 12:51

Пик паводка в Ишиме ждут в течение ближайших суток

Тюменские власти ожидают пик паводка в Ишиме 20–21 апреля. После этого вода пойдет дальше по течению в Абатский и Викуловский районы. Такой прогноз озвучил руководитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.
«Вся вода, что пришла сверху по течению пойдет дальше Ишима и Ишимского района — в Абатский и Викуловский районы. Гребень паводка сейчас в районе Ишима, буквально еще сутки — и в районе города уровень воды в реке не будет увеличиваться», — сообщил Михнович Ура.Ру.

В настоящее время в Ишимском районе в СНТ «Смородинка» вода поднялась до уровня крыш дачных домов. По словам местных жителей, перемещаться в «Смородинке» возможно только на лодке. Аналогичная ситуация сложилась и в СНТ «Надежда» и «Пришминский». Селяне отмечают, что такой воды не видели с 2017 года.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что паводок-2024 стал самым масштабным за поседение 77 лет. По его словам, уровня воды в реках такого уровня не было в регионе с 1947 года.

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