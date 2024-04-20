Прогноз властей: пик паводка в Ишиме наступит в течение ближайших суток

В настоящее время в Ишимском районе в СНТ «Смородинка» вода поднялась до уровня крыш дачных домов. По словам местных жителей, перемещаться в «Смородинке» возможно только на лодке. Аналогичная ситуация сложилась и в СНТ «Надежда» и «Пришминский». Селяне отмечают, что такой воды не видели с 2017 года.