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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Тюмень после аномальной жары придут заморозки до -10

В Тюмень после аномальной жары придут заморозки до -10

20 апреля 2024, 13:04
Фото: nashgorod.ru
Грозы, дожди и аномальную жару обещают тюменцам синоптики в воскресенье, 21 апреля. По прогнозам метеорологов, днем воздух прогреется до +24…+27, в ночные часы термометры покажут +9…+14.

Ночью и днем вероятны грозы, в утренние часы местами туманы. В понедельник, 22 апреля, ожидается резкое понижение температуры — ночью столбики термометров опустятся до +4…+9, местами до -1. Днем не поднимутся выше +8….+18. День пройдет без осадков, при этом усилится ветер — порывы будут достигать 17 м/с.

Во вторник, 23 марта, ночью ожидаются заморозки до 0…-5, местами температура воздуха опустится до -10. Днем столбики термометров не поднимутся выше +2…+7.

В Тюмени в воскресенье максимальная температура воздуха составит +17….+23, днем ожидается небольшой дождь. Во вторник и среду ночью ожидаются заморозки до -1…-3, днем максимальная температура воздуха составит +3…+4. В настоящее время термометры в областной столице показывают +28.

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