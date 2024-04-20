В Тюмень после аномальной жары придут заморозки до -10

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Ночью и днем вероятны грозы, в утренние часы местами туманы. В понедельник, 22 апреля, ожидается резкое понижение температуры — ночью столбики термометров опустятся до +4…+9, местами до -1. Днем не поднимутся выше +8….+18. День пройдет без осадков, при этом усилится ветер — порывы будут достигать 17 м/с.
Во вторник, 23 марта, ночью ожидаются заморозки до 0…-5, местами температура воздуха опустится до -10. Днем столбики термометров не поднимутся выше +2…+7.
В Тюмени в воскресенье максимальная температура воздуха составит +17….+23, днем ожидается небольшой дождь. Во вторник и среду ночью ожидаются заморозки до -1…-3, днем максимальная температура воздуха составит +3…+4. В настоящее время термометры в областной столице показывают +28.