В Тюмень после аномальной жары придут заморозки до -10

Ночью и днем вероятны грозы, в утренние часы местами туманы. В понедельник, 22 апреля, ожидается резкое понижение температуры — ночью столбики термометров опустятся до +4…+9, местами до -1. Днем не поднимутся выше +8….+18. День пройдет без осадков, при этом усилится ветер — порывы будут достигать 17 м/с.