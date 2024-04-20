Рекорд 2017 года побит: уровень воды в Ишиме почти достиг отметки 10 метров

Уровень воды в Ишиме почти достиг отметки 10 метров

В Тюменской области в этом году побит рекорд по паводку, ранее зафиксированный в 2017 году. По данным гидропоста в городе уровень воды в реке достиг отметки 997 сантиметров — семь лет назад этот показатель составлял 982 сантиметра выше нуля поста.

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