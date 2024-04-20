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Уровень воды в Ишиме почти достиг отметки 10 метров

Рекорд 2017 года побит: уровень воды в Ишиме почти достиг отметки 10 метров

20 апреля 2024, 15:00
Фото: тг-канал Александр Моор

Уровень воды в Ишиме почти достиг отметки 10 метров

В Тюменской области в этом году побит рекорд по паводку, ранее зафиксированный в 2017 году. По данным гидропоста в городе уровень воды в реке достиг отметки 997 сантиметров — семь лет назад этот показатель составлял 982 сантиметра выше нуля поста.

По словам губернатора Александра Моора, в настоящее время вниз по течению идёт гигантский объём воды. Перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим.

«„Голова“ паводка подходит к населённому пункту. Это хорошо видно с высоты. Перед деревней пойма залита водой, ниже Ишим ещё в русле», — сообщил Моор.
Видео: тг-канал Александр Моор

В Ишимском районе в настоящее время завершена работа по наращиванию дамбы — в круглосуточном режиме гидротехническое сооружение увеличивали в высоту более шести сотен человек. Протяженность дамбы, которая защищает Ишим от большой воды, составляет 2 километра 700 метров.

Хорошие вести сегодня пришли и из Казанского района — муниципалитет, попавший первым под удар, выстоял. Большая вода не пришла в большую часть сел и деревень района. Сотни рабочих, спасателей и добровольцев круглосуточно работали — из-за негативных прогнозов гребень дамб увеличивали несколько раз, создали дополнительные насыпи.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам властей пик паводка в Ишимском районе ожидается 20–21 апреля, после этого вода пойдет по течению в Абатский и Викуловский районы. и сегодня завершили работу. Выполнили задачу. Протяженность дамбы — 2700 м.

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