Деревню в Ишимском районе отрезало от цивилизации из-за паводка

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
По словам местных жителей, такой воды они никогда не видели. В настоящее время в деревне работает дополнительная техника и спасатели — они делают все возможно для того, чтобы минимизировать последствия паводка.
Накануне, в субботу 20 апреля, в Ишимском районе в деревне Кошкарагай и поселке Детский дом была проведена экстренная эвакуация жителей. Также эвакуация прошла в городе Ишим — из-за паводка в пунктах временного размещения находятся более шестисот человек.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в реке Ишим за последние сутки поднялся на 1,4 метра и превысил отметку в 10 метров. Во время паводка 2017 года максимальный уровень воды в Ишиме составлял 982 сантиметра.