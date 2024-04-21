nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В Тюменской области из-за паводка эвакуировали более 600 человек

Деревню в Ишимском районе отрезало от цивилизации из-за паводка

21 апреля 2024, 04:25
Фото: МЧС

В Тюменской области из-за паводка эвакуировали более 600 человек

Деревню Синицына Ишимского района отрезало от большой земли — большая вода подошла к населенному пункту со стороны соснового бора. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам местных жителей, такой воды они никогда не видели. В настоящее время в деревне работает дополнительная техника и спасатели — они делают все возможно для того, чтобы минимизировать последствия паводка.

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Накануне, в субботу 20 апреля, в Ишимском районе в деревне Кошкарагай и поселке Детский дом была проведена экстренная эвакуация жителей. Также эвакуация прошла в городе Ишим — из-за паводка в пунктах временного размещения находятся более шестисот человек.

Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в реке Ишим за последние сутки поднялся на 1,4 метра и превысил отметку в 10 метров. Во время паводка 2017 года максимальный уровень воды в Ишиме составлял 982 сантиметра.

Читайте также:
Уровень воды в реке Ишим превысил отметку 10 метровВ ДТП в центре Тюмени погиб мотоциклистРекорд 2017 года побит: уровень воды в Ишиме почти достиг отметки 10 метров
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Происшествия#Новости тюмени#Эвакуация#Паводок#Паводок в Ишиме#Моор#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Два метра в сутки! Из-за чего произошел экстремальный подъем воды в регионе?
19 апреля, 06:33
Выплаты пострадавшим от паводка: сколько получат тюменцы?
19 апреля, 09:33
На смену паводку в Тюменскую область придут пожары. Когда?
19 апреля, 06:06
Тест «Великие люди»: сможете ли вы узнать известных личностей по фото?
19 апреля, 08:12
«Люди в Тюмени стали озлобленными»: откровения кондуктора о пассажирах
19 апреля, 08:53
Тюменцы на заправках «Лукойл» не могут расплатиться за бензин
19 апреля, 10:55
"