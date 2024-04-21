Концерт известного рэпера отменен в Тюмени. Его выдворяют из России

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Музыканта депортируют из России по решению кировского районного суда Томской области.
Рэпера уличили в употреблении наркотических веществ и привлекли к административной ответственности по статье КоАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Согласно данным объединенной пресс-службы судов Томской области, Платине назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей и выдворение с территории России.
До депортации он будет находиться в спецприемнике в Томске.
Отметим, в апреле и мае Роберт Плаудис планировал провести масштабный гастрольный тур по городам России, в числе которых Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Омск, Казань, Самара. Однако на этой неделе музыканта задержали во время выступления в Томске 19 апреля.
Ранее на творчество Платины жаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она обратилась к правоохранительным органам с просьбой проверить творчество латвийского музыканта на предмет пропаганды наркотиков.
В настоящее время в тюменской группе концертной площадки «Байконур» во «ВКонтакте» информации об отмене выступления Платины нет.