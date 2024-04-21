Концерт известного рэпера отменен в Тюмени. Его выдворяют из России

Рэпера уличили в употреблении наркотических веществ и привлекли к административной ответственности по статье КоАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Согласно данным объединенной пресс-службы судов Томской области, Платине назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей и выдворение с территории России.