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Концерт известного рэпера Платина отменен в Тюмени

Концерт известного рэпера отменен в Тюмени. Его выдворяют из России

21 апреля 2024, 06:44
Фото: ВК Платина | Тюмень @ Байконур

Концерт известного рэпера Платина отменен в Тюмени

Концерт латвийского рэпера Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина, отменен в Тюмени. Выступление должно было состояться 25 апреля в концертном зале «Байконур».

Музыканта депортируют из России по решению кировского районного суда Томской области.

Рэпера уличили в употреблении наркотических веществ и привлекли к административной ответственности по статье КоАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Согласно данным объединенной пресс-службы судов Томской области, Платине назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей и выдворение с территории России.

Видео: тг-канал Милый Томск

До депортации он будет находиться в спецприемнике в Томске.

Отметим, в апреле и мае Роберт Плаудис планировал провести масштабный гастрольный тур по городам России, в числе которых Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Омск, Казань, Самара. Однако на этой неделе музыканта задержали во время выступления в Томске 19 апреля.

Ранее на творчество Платины жаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она обратилась к правоохранительным органам с просьбой проверить творчество латвийского музыканта на предмет пропаганды наркотиков.

В настоящее время в тюменской группе концертной площадки «Байконур» во «ВКонтакте» информации об отмене выступления Платины нет.

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