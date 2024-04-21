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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:05

В Тюменской области запустили интерактивную карту с перекрытием дорог

Интерактивную карту с перекрытием дорог запустили для тюменских водителей

21 апреля 2024, 07:03
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области запустили интерактивную карту с перекрытием дорог

В Тюменской области начал работать геопортал, на котором предоставляется вся информация по паводку на территории региона.

Для водителей подготовлена интерактивная карту, на которой указано — какие дороги в настоящее время перекрыты и затоплены. Автомобилисты могут получить оперативные данные о ситуации на дорогах и заранее спланировать свой маршрут.

Перейти на геопортал можно по ссылке. Также информацию о паводке в Тюменской области можно узнать на сайте паводок72.рф.

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