Интерактивную карту с перекрытием дорог запустили для тюменских водителей

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Для водителей подготовлена интерактивная карту, на которой указано — какие дороги в настоящее время перекрыты и затоплены. Автомобилисты могут получить оперативные данные о ситуации на дорогах и заранее спланировать свой маршрут.
Перейти на геопортал можно по ссылке. Также информацию о паводке в Тюменской области можно узнать на сайте паводок72.рф.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе из-за проведения противопаводковых работ перекрыто движение по автодороге Ишим — Маслянское с 8 по 46 километры.