Паводок в Тюменской области: эвакуированы тысячи человек, затоплены сотни домов

В Ишимском районе в связи с приходом большой воды ведутся противопаводковые работы — сотрудники МЧС за несколько часов выложили второй круг защитной дамбы, также идут работы по укреплению дамбы в селах Казанское и Огнёво Казанского района, ведется расчистка заторов на реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств.