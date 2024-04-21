Паводок в Тюменской области: эвакуированы тысячи человек, затоплены сотни домов

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:59
На данный момент в регионе подтоплены 17 населенных пунктов и четыре садовых общества, 98 жилых домов, 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. Некоторые населенные пункты отрезаны большой водой от цивилизации — в том числе деревня Синицына Ишимского района, деревни Песчаное, Малая Ченчерь и село Огнево Казанского района.
В Ишимском районе в связи с приходом большой воды ведутся противопаводковые работы — сотрудники МЧС за несколько часов выложили второй круг защитной дамбы, также идут работы по укреплению дамбы в селах Казанское и Огнёво Казанского района, ведется расчистка заторов на реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств.
В общей сложности в регионе борьбу с паводком ведут более 3 тысяч сотрудников МЧС, задействованы 742 единицы техники.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным на 8:00 21 апреля уровень воды в реке Ишим в городе Ишиме превысил отметку 10 метров — вода достигла высоты 1051 сантиметр. За сутки уровень воды в реке повысился почти на 1,5 метра.