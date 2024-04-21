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Так выглядит теперь городской пляж в Ишиме

Паводок в Тюменской области: эвакуированы тысячи человек, затоплены сотни домов

21 апреля 2024, 05:54
Фото: Ишим Переподслушано
Так выглядит теперь городской пляж в Ишиме

Около ста жилых домов подтоплены в Тюменской области

Более трех тысяч человек эвакуировано в Тюменской области из-за паводка. Более 400 из них находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщили в МЧС.

На данный момент в регионе подтоплены 17 населенных пунктов и четыре садовых общества, 98 жилых домов, 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. Некоторые населенные пункты отрезаны большой водой от цивилизации — в том числе деревня Синицына Ишимского района, деревни Песчаное, Малая Ченчерь и село Огнево Казанского района.

В Ишимском районе в связи с приходом большой воды ведутся противопаводковые работы — сотрудники МЧС за несколько часов выложили второй круг защитной дамбы, также идут работы по укреплению дамбы в селах Казанское и Огнёво Казанского района, ведется расчистка заторов на реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств.

Из-за паводка тюменские села и деревни отрезаны от цивилизации
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В общей сложности в регионе борьбу с паводком ведут более 3 тысяч сотрудников МЧС, задействованы 742 единицы техники.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным на 8:00 21 апреля уровень воды в реке Ишим в городе Ишиме превысил отметку 10 метров — вода достигла высоты 1051 сантиметр. За сутки уровень воды в реке повысился почти на 1,5 метра.

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