Из-за паводка тюменские села и деревни отрезаны от цивилизации

Уровень воды на гидропосту в деревне Шагалово поднялся за сутки на 26 сантиметров, а в селе Казанское уровень остался прежним. Между тем, в регионе местные жители ожидают вторую волну паводка — из-за увеличение перелива воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище Республики Казахстан. Ранее исторический максимум 425 см был зафиксирован 9 апреля, 15 апреля он опустился до 257 см. Сегодня утром этот показатель увеличился до 348 сантиметров.