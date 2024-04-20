Из-за паводка тюменские села и деревни отрезаны от цивилизации

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
«Решаются вопросы медицинского обслуживания территорий. Также определяют варианты доставки продуктов, проезда молоковозов через грунтовые дороги — по дорогам может двигаться только тяжелая техника», — пояснили в администрации Казанского района.
В муниципалитете начались работы по восстановлению дороги Копотилово — Афонькино и автодороги в сторону Сладковского района.
Уровень воды на гидропосту в деревне Шагалово поднялся за сутки на 26 сантиметров, а в селе Казанское уровень остался прежним. Между тем, в регионе местные жители ожидают вторую волну паводка — из-за увеличение перелива воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище Республики Казахстан. Ранее исторический максимум 425 см был зафиксирован 9 апреля, 15 апреля он опустился до 257 см. Сегодня утром этот показатель увеличился до 348 сантиметров.
Если опасения подтвердятся, то Казанский район вновь накроет водой — в районной администрации какие-либо прогнозы по второй волне наводнения не делают.
Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе, принявшим на себя паводок в регионе, в зоне затопления оказались 93 дома. В 63 домах уровень воды поднялся выше пола. С сегодняшнего дня пострадавшим от затопления жителям начнут выплачивать денежные средства на возмещение предметов первой необходимости. Размер выплаты составит составляет 50 тысяч рублей.