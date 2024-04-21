Крытый каток откроют к 2025 году на Мысу. На разработку проекта ушло около 6 млн

Отметим, что каток на Судоремонтной станет вторым крытым катком в Тюмени, построенным за последние годы — до конца этого года в областной столице откроют крытый каток на улице Народной площадью 4 тысячи квадратных метров. В одноэтажном здании разместят арену на 100 мест, ледовое поле площадью, радиоузел, раздевалки, пункт проката инвентаря и кафе-буфет.