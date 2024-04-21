Крытый каток откроют к 2025 году на Мысу. На разработку проекта ушло около 6 млн

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
По словам руководителя Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, каток построят за счет средств регионального бюджета. Сумма контракта пока неизвестна, но тендер на строительство катка власти планируют провести во втором квартале этого года, пишет РБК Тюмень.
Аукцион по разработке проектной документации по строительству катка на Судоремонтной был проведен весной 2022 года. Победу одержало АО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства». Сумма контракта составила 5,8 миллиона рублей при начальной цене лота 6 миллионов.
Согласно документам, здание крытого катка будет одноэтажным. Внутри здания расположатся ледовая площадка, тренажерный зал, арена. Также на территории катка должны быть организованы спорт-площадка для игры в волейбол и баскетбол, окруженная трибунами, площадка для игры в мини-футбол, воркаут-зона, пространство для скалолазания.
Отметим, что каток на Судоремонтной станет вторым крытым катком в Тюмени, построенным за последние годы — до конца этого года в областной столице откроют крытый каток на улице Народной площадью 4 тысячи квадратных метров. В одноэтажном здании разместят арену на 100 мест, ледовое поле площадью, радиоузел, раздевалки, пункт проката инвентаря и кафе-буфет.