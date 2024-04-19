Два метра в сутки! Из-за чего произошел экстремальный подъем воды в регионе?

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Показатели прироста воды в реках Тюменской области наглядно показывают движение огромные водный масс. Если ранее наибольший прирост на протяжении долгого времени происходил на реке Ишим в районе села Ильинка Казанского района, то сейчас точно можно сказать, что большая вода дошла до города Ишим.
«Это достаточно экстремальный подъем для реки Ишим. И, очевидно, что он не последний. Вода будет расти еще, но вряд ли такой масштабный единоразовый прирост повториться. Если судить по темпам прироста воды в районе Ильинки, то очевидно, что происходит мощный скачок, после которого прирост воды продолжается, однако уже значительно медленнее», — говорит гидрограф Валерий Заруба.
Специалист также отмечает, что аналогичный резкий скачок может ждать и населенные пункты, располагающиеся далее по течению реки в Викуловском районе. Учитывая расстояние от города Ишим до этой территории, по прогнозу эксперта, вода туда прибудет в течение ближайших 2-3 суток. При том на 20–21 апреля ожидается пик паводка на реке Ишим.
«Сложно сказать до какого уровня в итоге река поднимется. Прогнозы сейчас — дело опрометчивое. Стихия непредсказуема. Если ранее мы думали, что подъем на реках будет на 1-2 метра выше нормы, то сейчас очевидно, что ситуацию недооценили. По Ишиму уже побит рекорд в Ильинке, есть основание ожидать того же в городе Ишим», — рассуждает Заруба.
Однако эксперт отмечает, что нельзя забывать и про Тобол. Несмотря на то, что он пока прирастает минимальными объемами, расслабляться не стоит. Ведь сейчас, на территории Кургана, вода в этой реке достигла отметки в 1008 сантиметров при уровне выхода воды на пойму — 700 сантиметров. Валерий Заруба отмечает, что вода из Тобола в Тюменскую область придет чуть позже — к 25–27 апреля.
Как сообщают в МЧС России в Тюменской области на сегодняшний день остаются подтопленными 93 домовладения. Ожидая прироста воды, в Ишиме ежедневно ведутся работы по укреплению и наращиванию высоты дамбы.
«В населенных пунктах Плешково и Кашкаргай 99 специалистов и 4 единиц техники ведомства помогают возводить временные земляные насыпи. В Ишимском и Казанском районах организованы 2 лодочные переправы», — сообщают спасатели.
С мест зон подтопления эвакуировано уже более 1,5 тысячи человек. В пунктах временного размещения находятся 137 человек, в том числе 48 детей. По прогнозам, главы МЧС России Александра Куренкова, ожидается затопление территорий жилых домов частного сектора в 94 населенных пунктах с населением свыше 31 тысяч человек.
Как отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор, состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.
«Делаем всё возможное, но стихия непредсказуема. Именно поэтому из зоны возможного подтопления необходимо эвакуироваться всем», — говорит губернатор.
Моор отмечает, что первыми в Ишимском районе большую воду встретят населенные пункты Лариха и Воронина, где большую воду здесь ждут через 2-3 дня. Сейчас на этой территории продолжается укрепление дамб.
Паводок опасен не только тем, что топит территории региона, интенсивно поднимающаяся вода также угрожают здоровью жителей Тюменской области — существенно вырос риск заражения гепатитом А, брюшным тифом и прочими заболеваниями. Поэтому Роспотребнадзор усилил контроль над качеством воды, пробы из рек берутся ежедневно.
Также сейчас вода в Тюменской области подвергается повышенному хлорированию, однако и это не гарантирует ее безопасность. А потому специалисты рекомендуют пить только бутилированную воду и не использовать воды из-под крана в бытовых целях — ею нельзя промывать продукты для употребления в пищу. также продукты питания рекомендуется обдавать кипятком.