Два метра в сутки! Из-за чего произошел экстремальный подъем воды в регионе?

Однако эксперт отмечает, что нельзя забывать и про Тобол. Несмотря на то, что он пока прирастает минимальными объемами, расслабляться не стоит. Ведь сейчас, на территории Кургана, вода в этой реке достигла отметки в 1008 сантиметров при уровне выхода воды на пойму — 700 сантиметров. Валерий Заруба отмечает, что вода из Тобола в Тюменскую область придет чуть позже — к 25–27 апреля.