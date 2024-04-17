Угроза затопления! В Тюменской области вода прибывает по полметра в сутки

Наибольший прирост объемов показывает река Ишим. В районе села Ильинка Казанского района уровень воды уже достиг показателя в 839 сантиметров над уровнем гидропоста. Для этой территории, показатель выхода воды на пойму составляет около 750 сантиметров. В городе Ишим река также набирает обороты, за сутки она поднялась на 58 сантиметров и теперь уровень воды составляет 353 сантиметра. Критическим для этой реки также считается показатель в 750 сантиметров. На реке продолжают взрывать лед, чтобы исключить вероятность скопление водных объемов и их задержки на территории населенных пунктов.