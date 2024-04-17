Угроза затопления! В Тюменской области вода прибывает по полметра в сутки

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Уже вторую неделю Тюменская область живет в в режиме надвигающейся ЧС. На территориях, подверженных угрозе затопления ежедневно отсыпают дамбы, чтобы защитить свои дома. Сотрудники МЧС в принудительной форме эвакуируют жителей, некоторые из которых, уезжать из дома отказываются. С каждым днем уровень воды в реках поднимается все интенсивнее, по прогнозам специалистов, паводок в этом году станет самым масштабным в истории региона.
Наибольший прирост объемов показывает река Ишим. В районе села Ильинка Казанского района уровень воды уже достиг показателя в 839 сантиметров над уровнем гидропоста. Для этой территории, показатель выхода воды на пойму составляет около 750 сантиметров. В городе Ишим река также набирает обороты, за сутки она поднялась на 58 сантиметров и теперь уровень воды составляет 353 сантиметра. Критическим для этой реки также считается показатель в 750 сантиметров. На реке продолжают взрывать лед, чтобы исключить вероятность скопление водных объемов и их задержки на территории населенных пунктов.
«Движение воды очень интенсивное, при возникновении препятствия вода начала бы скапливаться, что пагубно сказалось бы на территориях, которые расположены дальше по течению. Необходимо следить за том, чтоб на пути Ишима не было препятствий или заторов из мусора и веток», — сообщил «Нашему городу» гидролог Сергей Расаев.
Тобол сейчас ведет себя достаточно спокойно, уровень воды в реке значительно не повышается, а порою и вовсе идет на снижение. Так, за последние сутки, в районе Ялуторовска, река поднялась всего на 1 сантиметр — до отметки в 449 сантиметров. Критический уровень воды для этой реки составляет 650 сантиметров, уровень выхода воды на пойму — 850.
Специалисты отмечают, что Тобол не должен доставить проблем жителям региона, так как здесь река движется в ранее прогнозируемых рамках и не представляет угрозы для населения, об этом говорит эколог Никита Сергеев.
«Опасения по Тоболу были, но сейчас уже очевидно, что в этом случае ЧС ждать не стоит. Сконцентрировать силы нужно по реке Ишим, остальные реки нам ничем не угрожают», — говорит специалист.
Уровень воды в реке Иртыш на территории Тобольска достиг 223 сантиметров, прибавив за сутки 36 сантиметров. Критическим показателем в этом случае считается уровень воды в 550 сантиметров, вода выйдет на пойму при 787 сантиметрах, а после 800 сантиметров близстоящие дома начнет топить. В Увате Иртыш поднялся на 20 сантиметров — до отметки в 451 сантиметр.
Точную дату достижения максимального показателя водности в реках Тюменской области назвать сложно так как стихия ведет себя не предсказуема. Прогнозируемые в начале апреля показатели оказываются неточными, на деле ситуация намного хуже, о чем уже говорит губернатор Тюменской области Александр Моор. Он, к слову, сразу сказал, что в регионе допускается прорыв дамб, несмотря на то, что многие из них были дополнительно усилены и подняты на метр-полтора.
Больше всего сейчас боятся наступления пика, показатель которого станет решающим. Гидрогеолог Виктор Михальчук предполагает, что рекордные показатели водности в Ишиме и Тоболе будет достигнуты с 20 по 27 апреля.
«Ишим пик, конечно, настигнет раньше и поводок будет затяжным. Если обычно пиковые показатели держатся до 5-7 дней, то здесь вода простоит дольше», — рассказал «Нашему городу» эксперт.
С территорий, куда вот-вот прибудет «большая вода» жителей эвакуируют принудительно. Специалист по безопасности жизнедеятельности Надежда Тихоненко рассказала «Нашему городу», что при объявлении эвакуации самое главное — не разводить панику и строго соблюдать рекомендации спасателей, работающих на мечте зоны ЧС.
«Если вдруг, получилось так, что вас не вывезли, а наводнение началось, взберитесь на наиболее высокую точку и постарайтесь сообщить спасателям о своем местоположении. Вас спасут на лодке», — говорит специалист.
Вчера в принудительном порядке вывозили жителей следующих субъектов: Кошарагай, Большой Остров, Налимова. Вместе с тем продолжается срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе. Полный список субъектов, откуда будут вывозить людей, мы публиковали ранее — здесь.
Сегодня была объявлена срочная эвакуация для жителей следующих населенных пунктов:
Жителям указанных территорий рекомендуют оперативно эвакуироваться и направиться в пункты временного размещения. С собой необходимо взять: документы, вещи, белье и лекарства. Гражданам настоятельно рекомендуют не задерживаться в своих домах и не отказываться от эвакуации, она проходит в принудительном формате для обеспечения безопасности населения.
На территории региона разбито более сотник ПВР, которые могут вместить более 13 тысяч человек. На местах гражданам дают не только кров, но и питание, также оказывают социальные, медицинские и психологические услуги. Время пребывания в пункте не ограничено.
Однако, если у вас есть возможность переждать паводок у друзей или родственников, живущих на безопасных территориях, вы также можете воспользоваться этим вариантом.