Подбирается к домам: уровень воды в тюменских реках резко вырос

По данным гидропоста, расположенного в Ишиме, уровень воды в реке Ишим за сутки прибавил 58 сантиметров и достиг отметки в 353 сантиметра. В селе Ильинка вода в реке Ишим прибыла на 52 сантиметра — до 839 сантиметров. В Викулово уровень воды в реке Ишим увеличился на 18 сантиметров — до 321 сантиметра.