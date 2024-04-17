Подбирается к домам: уровень воды в тюменских реках резко вырос

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:20
По данным гидропоста, расположенного в Ишиме, уровень воды в реке Ишим за сутки прибавил 58 сантиметров и достиг отметки в 353 сантиметра. В селе Ильинка вода в реке Ишим прибыла на 52 сантиметра — до 839 сантиметров. В Викулово уровень воды в реке Ишим увеличился на 18 сантиметров — до 321 сантиметра.
В Тобольске уровень воды в реке Иртыш достиг 223 сантиметров, прибавив за сутки 36 сантиметров. В Увате Иртыш поднялся на 20 сантиметров — до отметки в 451 сантиметр.
По данным гидропоста в Ялуторовске, уровень воды в реке Тобол увеличился на 1 сантиметр — до 449 сантиметров. В Тюмени уровень воды в Туре прибавил 31 сантиметр и на данный момент составляет 255 сантиметров.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителей Ишимского района призвали экстренно эвакуироваться. Из города вывозят инвалидов и пожилых людей, проживающих в социальных учреждениях.