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Уровень воды в реках Тюменской области резко вырос

Подбирается к домам: уровень воды в тюменских реках резко вырос

17 апреля 2024, 02:18
Фото: 1MI

Уровень воды в реках Тюменской области резко вырос

Как и ожидалось, в середине апреля уровень воды в реках Тюменской области начал стремительно расти. Все рекорды бьет река Ишим, вода в которой прибыла на 18-58 сантиметров.

По данным гидропоста, расположенного в Ишиме, уровень воды в реке Ишим за сутки прибавил 58 сантиметров и достиг отметки в 353 сантиметра. В селе Ильинка вода в реке Ишим прибыла на 52 сантиметра — до 839 сантиметров. В Викулово уровень воды в реке Ишим увеличился на 18 сантиметров — до 321 сантиметра.

В Тобольске уровень воды в реке Иртыш достиг 223 сантиметров, прибавив за сутки 36 сантиметров. В Увате Иртыш поднялся на 20 сантиметров — до отметки в 451 сантиметр.

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По данным гидропоста в Ялуторовске, уровень воды в реке Тобол увеличился на 1 сантиметр — до 449 сантиметров. В Тюмени уровень воды в Туре прибавил 31 сантиметр и на данный момент составляет 255 сантиметров.

Ранее «Наш город» сообщал, что жителей Ишимского района призвали экстренно эвакуироваться. Из города вывозят инвалидов и пожилых людей, проживающих в социальных учреждениях.

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