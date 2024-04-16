В Тюменской области разрушат дорогу для прохождения паводка

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Дорогу подвергнут разрушению, чтобы ускорить паводковые воды. В данный момент населенные пункты района находятся в зоне наибольшего риска подтопления.
Жителей сел уведомили о том, что в районе 18 часов дорогу полностью перекопают, чтобы обеспечить прохождение воды.
«Предупредите родственников, друзей, знакомых», — указано в сообщении.
Ранее «Наш город» писал о том, что в село Казанское экстренно прибыли Моор и Якушев.