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В Тюменской области разрушат дорогу для прохождения паводка

В Тюменской области разрушат дорогу для прохождения паводка

16 апреля 2024, 13:41
В Тюменской области разрушат дорогу, которая соединяет село Казанское и деревню Малые Ярки. Об этом заявили в администрации Казанского района.

Дорогу подвергнут разрушению, чтобы ускорить паводковые воды. В данный момент населенные пункты района находятся в зоне наибольшего риска подтопления.

Жителей сел уведомили о том, что в районе 18 часов дорогу полностью перекопают, чтобы обеспечить прохождение воды.

«Предупредите родственников, друзей, знакомых», — указано в сообщении.

Ранее «Наш город» писал о том, что в село Казанское экстренно прибыли Моор и Якушев.

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