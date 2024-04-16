Большая вода пришла в Тюменскую область: как проходит эвакуация, какие районы затопит

В пунктах для всех нуждающихся будет организовано питание, а также социальные услуги, психологическая и медицинская помощь. Ограничений по времени пребывания в пункте нет, все граждане могут проживать там столько, сколько понадобиться. Однако добровольно покинуть пункт можно, если вы нашли другое безопасное место для того, чтобы переждать период паводка.