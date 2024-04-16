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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Тюменской области проходят массовые эвакуации в связи с приходом паводка.

Большая вода пришла в Тюменскую область: как проходит эвакуация, какие районы затопит

16 апреля 2024, 10:44
Фото: 1MI
В Тюменской области проходят массовые эвакуации в связи с приходом паводка.

В Тюменской области проходят массовые эвакуации в связи с приходом паводка

Жители деревень, сел и поселков Тюменской области в спешке оставляют свои дома — в регион пришел масштабный паводок, который может стать самым масштабным за всю историю. Многие люди оказались не готовы к этому событию, они не знают, куда бежать при эвакуации и где взять еду и воду.

В каких районах объявлена эвакуация?

К жителям Тюменской области уже обратился губернатор Александр Моор. Гражданам, проживающим в Казанском и Ишимском районах рекомендовали как можно быстрее покинуть свои дома и эвакуироваться. Моор отметил, что прогноз, на который регион опирался ранее, оказался неточным, не деле ситуация намного хуже.

«Вчера пришел уточненный прогноз. В нем сообщается, что уровень будет существенно выше исторического максимума. Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Поэтому, мы начинаем срочную эвакуацию. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место», — говорит глава региона.

Так началась срочная эвакуация жителей, проживающих в следующих субъектах Тюменской области:

  • Казанское;
  • Новогеоргиевка;
  • Паленка;
  • Афонькино;
  • Ильина;
  • Ельцово;
  • Большие Ярки;
  • Боровлянка;
  • Новоселезнево;
  • Гагарье;
  • Шагалово;
  • Песчаное;
  • Ченчерь;
  • Малая Ченчерь;
  • Малые Ярки

Гражданам, проживающих на этих территориях настоятельно рекомендуют взять с собой документы, необходимые вещи и срочно покинуть дома.

В Тюменской области началась массовая эвакуация.В Тюменской области началась массовая эвакуация.
В Тюменской области началась массовая эвакуация.
Фото: 1MI
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Список улиц Ишима находящихся под угрозой паводка

Также в Ишиме уже опубликовали список улиц, попадающих в зону ЧС. Всего в него попали 107 улиц. Прогнозируется, что большая часть из них будет затоплена только частично. С полным списком улиц, находящихся под угрозой, вы можете ознакомиться здесь.

Однако власти Ишима отмечают, что точные данные предоставить нельзя, так как поведение стихии может быть непредсказуемым.

«К сожалению, стихия не указывает, до какого дома планирует дойти вода. Эвакуационные мероприятия проводятся для жителей территорий, попадающих в зону возможного подтопления», — пояснили в администрации Ишима.

Ранее представители городской администрации сообщали о том, что город активно готовиться к наступлению паводка. Жителям города также рекомендуют соблюдать спокойствие и при объявлении эвакуации незамедлительно покинуть свои дома и направиться в указанное безопасное место.

В Ишиме опубликовали список улиц, попадающих в зону ЧС, их — 107.В Ишиме опубликовали список улиц, попадающих в зону ЧС, их — 107.
В Ишиме опубликовали список улиц, попадающих в зону ЧС, их — 107.
Фото: 1MI
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Куда бежать?

Сейчас в редакцию «Нашего города» поступают вопросы от жителей региона, которые не знают, куда бежать в случае эвакуации. Напомним, что по вопросам, касающихся паводков, жители региона могут обратиться по номеру горячей линии — 122, кнопка 3.

Власти Тюменской области напоминают, что при объявлении эвакуации необходимо быстро собрать документы и поместить их в герметичную упаковку. Много вещей брать с собой не стоит, все должно поместиться в рюкзак или чемодан. Важно взять с собой медикаменты, одежду и запас еды и воды на 3 дня.

Как только вы собрали все необходимое, выдвигаться нужно в место, указанное в сообщении об эвакуации. Если вы не знаете, куда бежать, обратитесь на горячую линию. не стоит пренебрегать требованием об эвакуации, она проводится заранее — до начала подтопления, чтобы жителей домов не пришлось вытаскивать на лодках.

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Какую помощь вам могут оказать?

При эвакуации вас разместят в пункте временного размещения. там вам обеспечат спальное место и укрытие. Известно, что на территории региона размещено более сотни ПВР, которые вместят более 13 тысяч человек.

В пунктах для всех нуждающихся будет организовано питание, а также социальные услуги, психологическая и медицинская помощь. Ограничений по времени пребывания в пункте нет, все граждане могут проживать там столько, сколько понадобиться. Однако добровольно покинуть пункт можно, если вы нашли другое безопасное место для того, чтобы переждать период паводка.

В пунктах временного размещения жителей региона обеспечат кровом, питанием и медицинской помощью.В пунктах временного размещения жителей региона обеспечат кровом, питанием и медицинской помощью.
В пунктах временного размещения жителей региона обеспечат кровом, питанием и медицинской помощью.
Фото: 1MI

Как живут территории, подвергшиеся затоплению?

Сейчас дома в Тюменской области пока не ушли под воду. Эвакуация проводится в преддверии наступления «большой воды». Отчасти из-за этого не все жители районов, попавших в перечень объектов, жители которых должны быть эвакуированы, готовы быстро покинуть свои дома.

Специалисты МЧС рекомендуют строго следовать данным на местах указаниям во избежание чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, известно, что во многих районах организовали хранилища для ценных вещей. также в деревнях и селах на возвышенностях разбивают пункты для животных, где они смогут пережить паводок.

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Сколько человек пострадало?

Известий о пострадавших в результате паводков в Тюменской области пока не поступало. Однако специалисты МЧС напоминают, что для собственной безопасности, необходимо эвакуироваться из опасной зоны как можно быстрее. Оперативность действий поможет избежать тяжелых последствий паводка.

Когда паводок закончится?

Дату окончания паводка на данный момент назвать сложно, многие эксперты говорят о том, что пик паводка на реке Ишим придется на 20 апреля, однако вода может начать уходить не сразу. Допускается, что вода может простоять более 2 недель, а потому эвакуированным гражданам нужно быть готовыми к тому, что домой они вернутся не скоро.

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