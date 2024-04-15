Затопление неизбежно: когда ждать пиков паводков в Тюменской области?

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
С прошлой недели Тюменская область интенсивно готовиться у надвигающимся паводкам. По прогнозу Гидрометцентра России выше нормы максимальные уровни весеннего половодья ожидались на реках Уй, Шиш, Тобол и Ишим — на 1,5-4,4 метра. В зоне затопления могут оказаться ряд городов и сел юга Тюменской области. Первым под удар может попасть село Ильинка, располагающееся у берега реки Ишим. Пик паводков ожидается на этой неделе — 20 апреля, эксперты прогнозируют жуткие последствия и массовые катастрофы.
Наиболее явно поднимается воды в реке Ишим. Еще в начале прошлой недели уровень воды составлял 301 сантиметр, что уже превышало норму. Сейчас этот показатель достиг 756 сантиметров при историческом максимуме в 835 сантиметров. В МЧС России по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что с 15 по 17 апреля в районе стоящего на берегу Ишима села Ильинка ожидается достижение уровня воды в 800 сантиметров с дальнейшим подъёмом уровня воды, затоплением пойменных территорий.
«Ожидается затопления низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами», — говорят спасатели.
Также прогнозируется подтопление низководного моста в села Рагозина, где расположены 14 домов, в которых проживают 25 человек — из них 4 ребенка. Под удар может попасть и деревня Ельцово, в зону подтопления попадают 7 домов, где проживают 10 человек. Гидролог Сергей Расаев отметил, что в Ишиме вода прибывает очень интенсивно, что может говорить о характеристиках паводка.
«Воду к нам несет течением со скоростью, примерно в километр за час. Мы не можем точно сказать, в каком объеме она до нас дойдет, здесь очень многое зависит от объектов, расположенных на пути реки, вон начали взрывать лед на реке, чтобы умалить последствия, это тоже скажется на итоговом уровне подъема», — рассказал «Нашему городу» специалист.
В реке Тобол обстановка чуть спокойнее, в начале прошлой неделе уровень воды составлял 259 сантиметров, сейчас — 457 сантиметров. Эксперт Расаев говорит о том, что и эту реку в скором времени ждет интенсивный набор объемов и ее исторический рекорд в 552 сантиметра будет побит.
«Я полагаю, что по Тоболу воды может подняться до 7 метров. Сейчас в районе Кургана уже побита отметка в 640 сантиметров и то не предел. Конечно, не для каждого участка реки условия одинаковы, это надо учитывать. Однако на Тоболе все спокойнее пройдет, вон река в районе села Звериноголовское уже на убыль пошла, а рекорд так и не поставила», — отмечает эксперт.
Тура по-прежнему очень далека от критического показателя водности. 8 апреля уровень воды составлял 11 сантиметров, 15 апреля — 181 сантиметр. Средний уровень на текущую дате составляет 229 сантиметров, а максимальный — 561, а потому река обширным розливом жилым территориям не угрожает.
Если гидролог Расаев рассказал «Нашему городу» о предполагаемый пиках уровня воды в реках, его коллега Сергей Демченко, сразу обмолвился с корреспондентом «Нашего города», что точных цифр называть не будет — реки ведут себя непредсказуемо.
«Как вы отметили, тот же Тобол в районе Звериноголовского так и не достиг максимального показателя и пошел на спад. Однако это не говорит о том, что у нас будет также. С Ишимом непонятно что было бы, если бы не начали взрывать лед, хотя сделать это стоило заблаговременно, конечно. В Кургане, вон, мусором и ветками перекрыло поток воды. И как с такими явлениями и ошибками предсказать точные данные? Все зависит от условий», — уверен Демченко.
Гидролог уверен, что многое зависит от того, в каком состоянии находятся реки и их русла. Так как работу по их очистке давно не проводили, мусор также может задержать воду и увеличить ее объем, поступающий на территории единоразово.
Уже можно сказать, что паводки добрались до Тюменской области, ведь в районе села Ильинка превышена отметка выходы воды на пойму на 6 сантиметров. Но это только начало. Прогнозируется, что вода может пребывать вплоть до достижения 11,5 метров, что на 3 метра выше имеющегося на данный момент показателя. Гидрогеолог Виктор Михальчук предполагает, что рекордные показатели водности в Тоболе и Ишиме будут побиты, но произойдет это в разные периоды.
«Ишим пик, конечно, настигнет раньше, в районе 20 апреля. Тобол разойдется где-то к 25 числу, я думаю. На Туре, вполне очевидно, что ничего страшного вообще не будет. Хочу также отметить, что, судя по показателям соседних регионов, паводок на Тоболе будет достаточно краткосрочным, а вот по Ишиму он чуть затянется. Если обычно пиковые показатели держатся до 5-7 дней, то здесь вода простоит дольше», — рассказал «Нашему городу» эксперт.
Михальчук также отмечает, что до Кургана уже дошел пик паводка, вскоре там вода будет идти на снижение. К тому же в Тюменской области держится достаточно теплая погода, земля уже на многих территориях растаяла, а значит она активно будет впитывать воду.
Во многом о последствия паводка в Тюменской области судят по опыту регионов, стоящих ранее по течению. Так, в соседней Курганской области в результате паводка были подтоплены 270 домов, однако и это не итоговый показатель.
Хотя, как отмечает инженер-эколог Екатерина Павлова, за последние годы в Тюменской области построили и отремонтировали почти 20 километров водозащитных сооружений. А потому наша область более подготовлена к приходу «большой воды».
«С учетом того, что гребни дамб подняли, сейчас их высота превосходит максимуму подъема воды. Безусловно, многое зависит от качества возведенной конструкции и, видимо, от деятельности выдр и бобров», — шутит специалист.
Напомним, что, по словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, именно действия грызунов стали причиной потопа в 2016 году.
«Однако, если рассматривать документы закупок на проведение работ по возведению дамб, то можно сказать, что необходимым требованиям все соответствует, если реализация сопоставима с проектом, то на территориях, укрепленных дамбами, последствий может удастся избежать вовсе. Но если их прорвет, то у нас будет, как в Оренбурге», — говорит специалист.
Однако губернатор Тюменской области Александр Моор все же предупредил главу государства Владимира Путина о том, что дамбы могут быть прорваны. Он также отметил, что регион готовится к максимальному прогнозному уровню.
«Мы для себя сделали расчет: плюс два метра, чтобы понимать примерную зону затопления и объем необходимых мероприятий, которые нужно будет провести», — доложил президенту Моор.
В Ишиме, располагающимся в непосредственной близости к одноименной реке, сообщили, что ожидается затопление 2-3 тысяч домов. Как сообщили «Нашему городу» специалисты, подтоплениям в Тюменской области будут подвержены территории, располагающиеся вдоль Ишима и Тобола. Обостренной ситуация будет в более мелких субъектах.
В Абатском районе 22 деревням и селам грозит затопление. В список внесены деревни Земляная, Максимова, Фирсова, Бурдина, Ефимова, Репьева, Логинова, Бокова, Чупина, Лихачева, Узлова, Татарская, Лапина, Тельцова, Кареглазова, Юрга, а также села Назарово, Ощепково, Абатское, Конево, Банниково и Водолазово. На территории Тюменского района опасности подвержены 15 населенных пунктов и 10 садовых товариществ, о чем сообщала глава района Ольга Зимина. Также под угрозой находятся Упоровский, Казанский и Ярковский районы. На этих территориях сейчас активно укрепляют гидротехнические сооружения.
Во избежание крупных потерь, жителям районов, находящихся в опасности, оказывают помощь в вывозе ценного имущества — в муниципалитетах работают склады, охраняемые полицией. Однако, по оценке страхового агента Юлии Пуртовой, даже эта мера не спасет людей от потерь миллионов рублей.
«Как показывает практика, жители деревень не склонны к страхованию своего жилья, а если дом не застрахован от подобного случая, то человек остается без крыши над головой и без выплат на новое жилье. Безусловно, как мы видим, регионы помогают тем, кто пострадал от паводка, но новые дома покупать людям никто не будет. А потому потерь будет много и последствия будут разгребаться годами», — сообщила «Нашему городу» эксперт.
Также экономист Лилия Варыгина рассказал нашему изданию о том, что цены на страхование недвижимости, которая находится вблизи рек, сейчас достигают более сотни тысяч рублей, однако не все могли успеть оформить страховку.
«Стихийные бедствия подобного характера входят в покрытие стандартных полисов страхования, условия возможности страхования всего два: это право собственности на имущество и возможность определения его стоимости, для возможности оценки страховой выплаты. Однако о страховании от стихийных бедствий необходимо позаботиться заранее. Оно компенсирует ущерб от вероятного события, а не от уже происходящего», — отметила Варыгина.
Стоит отметить, что в бюджете Тюменской области заложены возможные компенсации жителям, пострадавшим от ЧС, в том числе и от паводка. Однако точные суммы выплат неизвестны, они, во многом, будут зависеть от последствий и повреждений имущества. Как рассказал «Нашему городу» юрист Павел Шадрин, анализируя опыт других городов, которые уже разбираются с последствиями паводков, ждать крупных сумм от властей не стоит.
«Предоставляется единовременная выплата в районе 20 тысяч рублей и при потере жилья дают до 100 тысяч рублей, но это при условии, что жилище стало непригодным для жизни. Есть основания полагать, что и у нас выплаты будут примерно такими же, но стоит учитывать, что случаи, когда паводки уничтожают дома под чистую и можно это доказать, достаточно редки, а потому средства будут выделяться, преимущественно на ремонт и в пределах указанной суммы», — считает юрист.
Стоит упомянуть, что деньги на ко пенсации для пострадавших заложены и в федеральном бюджете — 10 тысяч рублей при серьезных повреждениях имущества и 40 тысяч рублей на человека при утере имущества.
Таким образом, масштабный паводок, который уже на подходе, покажет, насколько качественно, а регионе строятся дамбы, как ответственно люди подходят к страхованию жилья и стоит ли проводить очистке русла рек Тюменской области. Эксперты говорят о том, что любое природное ЧС очень показательно для каждого региона, так как оно способно вскрыть проблемы, которые не поднимались на должный уровень ранее. Допускается, что паводки могут существенно повлиять на бюджеты регионов и на карьеру губернаторов.