Затопление неизбежно: когда ждать пиков паводков в Тюменской области?

Уже можно сказать, что паводки добрались до Тюменской области, ведь в районе села Ильинка превышена отметка выходы воды на пойму на 6 сантиметров. Но это только начало. Прогнозируется, что вода может пребывать вплоть до достижения 11,5 метров, что на 3 метра выше имеющегося на данный момент показателя. Гидрогеолог Виктор Михальчук предполагает, что рекордные показатели водности в Тоболе и Ишиме будут побиты, но произойдет это в разные периоды.