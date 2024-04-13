До критической отметки 20 см: вода в тюменских реках прибыла почти на 2 метра

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 04:03
По данным гидропоста, расположенного в селе Ильинка, за сутки уровень воды в Ишиме увеличился на 103 см и достиг отметки 630 см над нулем поста — до критической отметки осталось всего 20 см, до выхода воды на пойму 120 см. Заметим, что абсолютный максимум был установлен 7 мая 2017 года — тогда вода поднялась до уровня 835 см.
По данным гидропоста, расположенного в городе Ишим, за последние 24 часа уровень воды в реке Ишим повысился на 17 см и достиг отметки 171 см над нулем поста. По данным гидропоста в Викулово, вода в Ишиме прибыла за сутки на 18 см — на данный момент уровень воды в реке составляет 250 см над нулем поста.
В реках Тобол, Иртыш и Тура также прибывает вода — в Тоболе (Ялуторовск) за последние 24 часа уровень воды увеличился на 26 см и сегодня составляет 382 см над нулем поста. Критическим уровнем является отметка 650 см. 850 см — отметка выхода воды на пойму.
В Иртыше (Тобольск), по данным гидропоста, уровень воды поднялся на 14 см и сегодня составляет 110 см над нулевой отметкой. Критическая отметка — 550 см, отметка выхода на пойму — 787 см.
В тюменской Туре, по данным на 13 апреля, уровень воды составляет 109 см над нулевой отметкой — за сутки вода прибыла на 21 см. Заметим, что два года назад 13 апреля уровень воду в Туре составлял -19 см над нулем поста. Абсолютный максимум наблюдался 12 мая 2016 года — тогда вода поднялась до 868 см выше нулевой отметки.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в Ишиме в селе Ильинка в ближайшие дни достигнет опасной отметки в 750-800 см. Ожидается, что будут затоплены низководные мосты и сельскохозяйственные земли.