До критической отметки 20 см: вода в тюменских реках прибыла почти на 2 метра

По данным гидропоста, расположенного в селе Ильинка, за сутки уровень воды в Ишиме увеличился на 103 см и достиг отметки 630 см над нулем поста — до критической отметки осталось всего 20 см, до выхода воды на пойму 120 см. Заметим, что абсолютный максимум был установлен 7 мая 2017 года — тогда вода поднялась до уровня 835 см.