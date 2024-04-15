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Published Сегодня, 04:34

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Updated Сегодня, 04:36

В Тюменской области проводят взрывные работы на реке Ишим из-за паводков

На реке Ишим военные взрывают лед. Видео

15 апреля 2024, 04:34
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области проводят взрывные работы на реке Ишим из-за паводков

На реке Ишим саперы ТВВИКУ начали взрывные работы на льду для устранения заторов на реке и улучшении паводковой ситуации. Решение об уничтожении льда приняла губернатор Тюменской области Александр Моор.
«На реке Ишим ещё стоит лёд. Местами он даже не разрушился. Приняли решение начать взрывные работы. Безопасность будет обеспечена полицией. Прошу жителей Ишима и Ишимского района отнестись с пониманием», — отметил глава региона.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

По данным гидропоста, уровень воды в Ишиме в селе Ильинка составляет 756 см над нулем поста — за сутки вода прибыла на 46 см. В городе Ишим уровень воды в реке поднялся на 41 см — до 242 см, в Викулово — на 16 см за сутки и достиг 285 см над нулевой отметкой.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжаются работы по подготовке к паводку — в регионе проводят эвакуацию населения из опасные зон, укрепляют дамбы.

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