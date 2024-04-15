На реке Ишим военные взрывают лед. Видео

По данным гидропоста, уровень воды в Ишиме в селе Ильинка составляет 756 см над нулем поста — за сутки вода прибыла на 46 см. В городе Ишим уровень воды в реке поднялся на 41 см — до 242 см, в Викулово — на 16 см за сутки и достиг 285 см над нулевой отметкой.