На реке Ишим военные взрывают лед. Видео

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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«На реке Ишим ещё стоит лёд. Местами он даже не разрушился. Приняли решение начать взрывные работы. Безопасность будет обеспечена полицией. Прошу жителей Ишима и Ишимского района отнестись с пониманием», — отметил глава региона.
По данным гидропоста, уровень воды в Ишиме в селе Ильинка составляет 756 см над нулем поста — за сутки вода прибыла на 46 см. В городе Ишим уровень воды в реке поднялся на 41 см — до 242 см, в Викулово — на 16 см за сутки и достиг 285 см над нулевой отметкой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжаются работы по подготовке к паводку — в регионе проводят эвакуацию населения из опасные зон, укрепляют дамбы.